Израильская армия убила четырёх боевиков, вышедших из туннеля в секторе Газа 1 195

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израильская армия убила четырёх боевиков, вышедших из туннеля в секторе Газа

Израильская армия в понедельник заявила, что уничтожила четырёх вооружённых боевиков, вышедших из туннеля на юге сектора Газа и напавших на военнослужащих, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Некоторое время назад четверо вооружённых террористов вышли из шахты подземного туннеля и открыли огонь по военнослужащим в районе Рафаха на юге сектора Газа (...) После их опознания солдаты ликвидировали этих террористов", — говорится в заявлении армии по поводу этого инцидента.

Израильская армия сообщила, что ни один военнослужащий не пострадал в результате этой атаки, которую армия назвала "вопиющим нарушением соглашения о перемирии".

Израильские военные "продолжают действовать в этом районе, чтобы обнаружить и ликвидировать всех террористов на маршруте подземного туннеля", добавили в армии.

Военное крыло палестинской боевой группировки "Хамас" — "Бригады Изз ад-Дина аль-Касама" — охарактеризовало этот инцидент как "героическое сопротивление".

Боевики "отвергли унижение и подчинение в осаждённой долине Рафаха и выбрали смерть мученика, а не сдачу", — говорится в заявлении "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама".

В конце ноября "Хамас" заявлял, что десятки боевиков скрываются в туннелях на юге сектора Газа под районами, контролируемыми израильской армией.

Израиль настаивал, что эти боевики представляют угрозу безопасности, в то время как "Хамас" пытался добиться того, чтобы они могли безопасно покинуть туннели.

Многие из этих боевиков позже были убиты в столкновениях с израильскими солдатами во время операций против туннелей у Рафаха.

#Израиль #безопасность #Хамас
(1)
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    В Вегасе арестовали Ори Соломона,который в своем доме открыл не лицензионную биолабораторию. Был выпущен на подписку о невыезде и скрылся в Израиле-прибежеще убийц,педофилов и других различных извращенцев Прям как в России,где коррупционеры исчезают в Израиле,а на Донбассе Пушилин отпускал израильских наемников,воюющих на стороне Украины...

    1
    2

