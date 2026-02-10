Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет привлечь европейских партнёров к возобновлению диалога с главой РФ Владимиром Путиным, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе Макрон направил своего советника в Москву. Это была первая встреча такого рода с февраля 2022 года, когда Россия вновь вторглась в Украину.

"Что я получил? Подтверждение того, что Россия сейчас не хочет мира", — сказал Макрон в интервью нескольким европейским изданиям. "Но прежде всего мы восстановили эти каналы связи на техническом уровне", — добавил он.

"Я хочу поделиться этим со своими европейскими партнёрами и добиться хорошо организованного европейского подхода", — пояснил французский лидер. По его мнению, диалог с Путиным должен вестись без "слишком большого числа переговорщиков".

В прошлом году Макрон высказал мнение, что Европе следует возобновить контакты с Путиным, а не оставлять США всю инициативу в переговорах о прекращении начатой Россией войны против Украины.

"Нравится нам это или нет, Россия останется и завтра. Поэтому важно, чтобы мы структурировали возобновление европейского диалога с россиянами — без наивности, без давления на украинцев, но и так, чтобы в этом диалоге мы не зависели от третьих сторон", — процитировал Макрона немецкий Süddeutsche Zeitung.

После визита в Москву советника Макрона Эммануэля Бонна министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что Путин готов поговорить с Макроном по телефону. "Если вы хотите позвонить и обсудить что-то серьёзно — звоните", — сказал Лавров.

Макрон и Путин в последний раз разговаривали в июле — это был их первый известный телефонный разговор более чем за два с половиной года.

В 2022 году Макрон в нескольких телефонных беседах пытался убедить Путина не вторгаться в Украину и в начале того же года приезжал в Москву. После вторжения он продолжал телефонные контакты с Путиным, однако осенью 2022 года переговоры были прерваны.