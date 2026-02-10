США и Иран, возможно, подходят к точке невозврата — вместо переговоров обе страны готовятся если не к войне, то к взаимным атакам. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется «огромная армада» военных судов, а Тегеран сообщил, что страна вступает в «третью фазу» конфликта со Штатами. Может ли Вашингтон ударить по Исламской республике и к чему это приведет?

Как накалялись страсти

Внимание Дональда Трампа приковано к Ирану уже не первый год, и со времен его первого срока на посту президента США отношения двух стран не улучшились. Еще в 2018 году Соединенные Штаты вышли из иранской «ядерной сделки», а иранцы вскоре объявили, что не считают себя связанными всеми ее обязательствами.

После того, как Трамп вернулся в Белый дом, он не забыл про иранскую проблему. И хотя страны провели несколько раундов переговоров, ситуация не изменилась.

В июне 2025-го между Ираном и Израилем вспыхнула 12-дневная война, к которой в конце подключились и Соединенные Штаты, нанеся удары по крупнейшим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исхафане. В ответ Тегеран символически атаковал заброшенную американскую военную базу в Катаре. Тем не менее 24 июня Дональд Трамп объявил о том, что все стороны достигли соглашения о перемирии, и он тем самым «остановил еще одну войну».

В конце декабря в Иране начались массовые протесты. Поводом стала инфляция, которая обесценила национальную валюту, но потом демонстрации приобрели политический характер. В результате иранские власти отключили интернет, а Трамп в ответ на сообщения о тысячах убитых в результате столкновений протестующих с силовиками пообещал вмешаться, если убийства не закончатся.

Однако ближе к концу января американский президент вновь вспомнил об Иране, потребовав от Тегерана сесть за стол переговоров, чтобы не пришлось применять силу.

Как пишет The New York Times, Вашингтон выдвинул такие требования:

-окончательный отказ от обогащения урана и утилизация всех имеющихся у Ирана запасов ядерного топлива; ограничение дальности и количества баллистических ракет;

-прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАСа в Газе, «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене.

Ранее в Тегеране признавали, что страна готова к переговорам только по ядерной программе и на условиях, которые устроят иранцев.

«Часики тикают»: война близко?

Учитывая недавний успех Трампа в Венесуэле, когда американцы смогли захватить и вывести из страны президента Николаса Мадуро с женой, чтобы те предстали перед судом в США, исключать военный конфликт между Вашингтоном и Тегераном не стоит. Об этом напрямую говорят в Белом доме.

Две недели назад Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется «огромная армада» во главе с авианосцем «Авраам Линькольн».

«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, что был отправлен в Венесуэлу. <…> Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома предупредил, что у Тегерана «время на исходе», а если Иран не пойдет на сделку, то страну ждет более жесткая атака, чем та, что имела место во время 12-дневной войны. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты оставляют за собой «право на превентивный удар» в случае угрозы со стороны Ирана.

Заявления главы Госдепартамента не беспочвенны. Ранее Тегеран предупреждал, что страна незамедлительно ответит на любой военный акт со стороны Соединенных Штатов. В частности, в Исламской республике предупредили, что могут нанести удар и по Израилю — союзнику Штатов в регионе.

Также в Иране подчеркнули, что страна вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами. К первой иранцы относят 12-дневную войной, а второй называют массовые протесты — в Тегеране уверяют, что за ними стоят американцы и израильтяне.

Отключение интернета, убийство стражей КСИР: новые подробности о протестах в Иране

Мало кто сомневается, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном перерастет в горячую фазу. Вопрос лишь один: когда это может случиться? На Polymarket — платформе рынков предсказаний, где люди могут делать ставки на мировые события, — больше половины (59%) считают, что это произойдет до конца февраля.

NYT со ссылкой на источники отмечает, что в последние дни Трампу представили расширенный список потенциальных мер против Ирана, которые направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерным и ракетным объектам страны, а также на ослабление верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Нынешний набор вариантов даже включает в себя возможность проведения американскими войсками рейдов на объекты внутри Ирана», — пишет издание.

Впрочем, Трамп еще не дал добро на военные действия и не выбрал ни один из вариантов, которые ему предложил Пентагон. По словам источников, американский лидер все еще открыт для поиска дипломатического решения, а угрозы звучали для того, чтобы склонить Тегеран к переговорам.

В BBC News спрогнозировали несколько сценариев, что будет, если Трамп все же атакует Исламскую республику. Так, в издании предположили, что военно-воздушные и военно-морские силы США могут нанести ограниченные высокоточные удары по военным базам Корпуса стражей Исламской революции и подразделения «Басидж» — военизированной структуры под контролем КСИР, по объектам запуска и хранения баллистических ракет, а также по элементам иранской ядерной программы.

Хотя Трамп после июньских ударов уверял, что ядерная программа Ирана уничтожена, есть предположения, что новые объекты оказались спрятаны еще глубже под землей.

При первом сценарии ослабленный протестами режим в Иране свергают, а страна постепенно переходит к демократии. Однако сами авторы материала признают, что такой исход событий маловероятен. Во втором же случае после действий США режим сохраняет власть в Иране, но вынужденно переходит к более умеренной политике.

При третьем сценарии, который в ВВС называют «наиболее вероятным из возможных», Иран после ударов окажется в руках военного правительства, которое будет преимущественно состоять из представителей КСИР. Это позволяет предположить тот факт, что во время протестов силовики не переходили на сторону демонстрантов.

Еще один вариант заставляет беспокоиться соседей Ирана, в частности, суннитские монархии Персидского залива Катар и Саудовскую Аравию. После американских ударов и свержения режима в Иране может начаться хаос и гражданская война, как это было в Ливии после смерти Каддафи году и в Ираке после свержения Саддама Хусейна.

Может ли Иран ответить США

Как отмечает CNN, выбор ответа иранцами зависит от уровня угрозы. «Считается, что у Ирана есть тысячи ракет и беспилотников в пределах досягаемости американских войск, дислоцированных в ряде стран Ближнего Востока, и страна может угрожать нанести удары как по ним, так и по Израилю», — передеат CNN.

«В этом регионе на восьми или девяти объектах размещено от 30 до 40 тыс. американских военнослужащих. Все они находятся в зоне досягаемости тысяч иранских дронов и баллистических ракет малой дальности, которые угрожают присутствию наших войск», — признал госсекретарь Марко Рубио.

BBC News также пишет, что в случае американской атаки Иран может нанести ответный удар по размещенным в Персидском заливе силам США, а также по странам, которые Тегеран посчитает соучастниками нападения со стороны Соединенных Штатов. В частности, под удар могут попасть Бахрейн, Катар и Иордания.

Кроме того, Иран может прибегнуть к минированию Персидского залива. Ормузский пролив между Ираном и Оманом — это важный транзитный коридор мировой торговли, через который ежегодно проходит около 20% экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и до 25% нефти и нефтепродуктов. Иран уже проводил учения по быстрой установке морских мин и даже применял минирование морских торговых путей во время ирано-иракской войны в 1980-х годах.

Телеканал напоминает, что после израильских ударов по Ирану Тегеран ответил массированным запуском ракет, которые смогли «пробить» сложную систему противовоздушной обороны Израиля, включающую «Железный купол». К тому же официальные лица Ирана утверждали, что запасы оружия после 12-дневной войны были пополнены.