В Польше задержаны четверо граждан Грузии

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
В польском городе Велуня, Лодзинского воеводства, в ходе масштабной операции сил безопасности были задержаны четверо граждан Грузии, сообщает интернет-издание RMF24 со ссылкой на RFE/RL.

В операции участвовали сотрудники пограничной службы, варшавской полиции и Бюро антитеррористических операций.

Власти Литвы выдали ордер на арест одного из граждан Грузии. Вместе с ним были задержаны ещё трое граждан Грузии.

Подробности дела не разглашаются.

Учитывая масштаб операции и участие антитеррористических подразделений, можно предположить, что речь идёт о серьёзных преступлениях, отмечает RMF24.

Всего с февраля 2022 года польские следственные органы возбудили 71 уголовное дело по обвинениям в шпионаже в интересах Москвы и Минска.

Кроме того, по подозрению в диверсиях в Польше до октября 2025 года были задержаны 55 человек, в том числе 11 белорусов.

#Литва #Польша #Грузия #безопасность #шпионаж #следствие #преступления #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
