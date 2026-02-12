Число погибших при подавлении протестов в Иране выросло как минимум до 7002 человек, в четверг сообщили активисты, пишет LETA со ссылкой на AP.

Базирующаяся в США организация "Human Rights Activists News Agency" (HRANA), представившая обновленные данные о жертвах, опирается на сеть активистов в Иране для подтверждения случаев гибели.

Правительство Ирана 21 января сообщило, что в ходе протестов погибли 3317 человек. Во время предыдущих протестов теократический режим Ирана называл неполные данные о числе жертв или вовсе их не сообщал.

Агентство "Associated Press" не смогло независимо оценить число погибших, поскольку власти Ирана ограничивают доступ к интернету и международной телефонной связи.