Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число погибших при подавлении протестов в Иране превысило 7000 человек 0 159

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число погибших при подавлении протестов в Иране превысило 7000 человек
ФОТО: Youtube

Число погибших при подавлении протестов в Иране выросло как минимум до 7002 человек, в четверг сообщили активисты, пишет LETA со ссылкой на AP.

Базирующаяся в США организация "Human Rights Activists News Agency" (HRANA), представившая обновленные данные о жертвах, опирается на сеть активистов в Иране для подтверждения случаев гибели.

Правительство Ирана 21 января сообщило, что в ходе протестов погибли 3317 человек. Во время предыдущих протестов теократический режим Ирана называл неполные данные о числе жертв или вовсе их не сообщал.

Агентство "Associated Press" не смогло независимо оценить число погибших, поскольку власти Ирана ограничивают доступ к интернету и международной телефонной связи.

Читайте нас также:
#Иран #права человека #протесты #интернет #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео