Первый звоночек большого скандала раздался еще в сентябре прошлого года.

Британский премьер Кир Стармер в ближайшую неделю может оказаться вынужден подать в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

Причиной ухода политика со своего поста, как поясняют обозреватели, может стать скандал с назначением послом Великобритании в Соединенных Штатах дипломата Питера Мандельсона, пойманного на дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ситуация уже стоила должностей главе аппарата британского премьера Моргану Максуини и директору службы по связям с общественностью Тиму Аллану: они сложили с себя полномочия в минувшее воскресенье, 8 февраля.

Сам Стармер, комментируя публикации о своей скорой отставке, заявил о намерении остаться на своем посту.

«Мы будем двигаться дальше. (...) Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. Мы движемся вперед. Мы идем с уверенностью, продолжая менять страну», — приводит издание The Daily Telegraph слова политика, сказанные в обращении к сотрудникам аппарата главы правительства.

Мандельсон, получивший прозвище «Князь тьмы» за умение плести закулисные интриги любыми средствами, был заметной фигурой в британской политике с 1980-х годов. На протяжении десятилетий он выстраивал широчайшие связи на многих уровнях британского истеблишмента. Мандельсон был влиятельным игроком и при лейбористах, и при консерваторах.

Первый звоночек большого скандала раздался еще в сентябре прошлого года, когда была обнародована некоторая часть файлов Эпштейна.

В электронной переписке лорд Мандельсон ставил под сомнение справедливость приговора Эпштейну за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию. Тогда он называл приговор ошибочным и считал, что решение должно быть пересмотрено. Сейчас Мандельсон оспаривает утверждение о том, что он считал приговор ошибочным, и говорит, что лишь поддерживал своего приятеля в частном порядке.