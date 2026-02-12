Baltijas balss logotype
У Стармера наступили критические дни из-за «Князя тьмы»

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пока что британский премьер излучает оптимизм.

Пока что британский премьер излучает оптимизм.

Первый звоночек большого скандала раздался еще в сентябре прошлого года.

Британский премьер Кир Стармер в ближайшую неделю может оказаться вынужден подать в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

Причиной ухода политика со своего поста, как поясняют обозреватели, может стать скандал с назначением послом Великобритании в Соединенных Штатах дипломата Питера Мандельсона, пойманного на дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ситуация уже стоила должностей главе аппарата британского премьера Моргану Максуини и директору службы по связям с общественностью Тиму Аллану: они сложили с себя полномочия в минувшее воскресенье, 8 февраля.

Сам Стармер, комментируя публикации о своей скорой отставке, заявил о намерении остаться на своем посту.

«Мы будем двигаться дальше. (...) Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. Мы движемся вперед. Мы идем с уверенностью, продолжая менять страну», — приводит издание The Daily Telegraph слова политика, сказанные в обращении к сотрудникам аппарата главы правительства.

Мандельсон, получивший прозвище «Князь тьмы» за умение плести закулисные интриги любыми средствами, был заметной фигурой в британской политике с 1980-х годов. На протяжении десятилетий он выстраивал широчайшие связи на многих уровнях британского истеблишмента. Мандельсон был влиятельным игроком и при лейбористах, и при консерваторах.

knn.jpg

Первый звоночек большого скандала раздался еще в сентябре прошлого года, когда была обнародована некоторая часть файлов Эпштейна.

В электронной переписке лорд Мандельсон ставил под сомнение справедливость приговора Эпштейну за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию. Тогда он называл приговор ошибочным и считал, что решение должно быть пересмотрено. Сейчас Мандельсон оспаривает утверждение о том, что он считал приговор ошибочным, и говорит, что лишь поддерживал своего приятеля в частном порядке.

#финансы #Великобритания #дипломатия #Кир Стармер #отставка #политика
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го февраля

    "Мы должны доказать, что политика может быть силой добра".,т.е.стремление продолжать войну до последнего украинца,это проявление сил добра?

    14
    2
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    В Европе ,в Англии,США давно уже не демократия ,а педократия.. Но виноват?Об этом вам не напишут либеральные СМИ,ведь им категорически запрещено употреблять слово сионизм и евреи. А кто против сионизма-тот ,оказывается,антисемит и об этом заявила адвокат католик ,которая сказала в открытую на одной еврейской конференции,что не надо всех католиков ,которые против сионизма,записывать в антисемиты.Прекращайе это делать 😈🔯👽

    3
    5

