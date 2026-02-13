Срок действия закона начинается с 6 апреля 2014 года.

Сейм Польши, сообщает Польское радио, принял законодательную поправку, которая освобождает от ответственности всех поляков, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

Закон вводит аболицию: «прощает и забывает преступления и правонарушения, связанные со службой в иностранной армии граждан Польши или иностранцев, проживающих на территории Польши».

Также предусмотрена амнистия для тех, кто уже был осужден.

Ранее участие в чужой армии без разрешения Министерства обороны Польши могло грозить тюремным сроком от 3 месяцев до 5 лет.