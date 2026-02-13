Baltijas balss logotype
Полякам, которые воюют в ВСУ, тюрьма больше не грозит 0 324

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полякам, которые воюют в ВСУ, тюрьма больше не грозит
ФОТО: пресс-фото

Срок действия закона начинается с 6 апреля 2014 года.

Сейм Польши, сообщает Польское радио, принял законодательную поправку, которая освобождает от ответственности всех поляков, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

Закон вводит аболицию: «прощает и забывает преступления и правонарушения, связанные со службой в иностранной армии граждан Польши или иностранцев, проживающих на территории Польши».

Также предусмотрена амнистия для тех, кто уже был осужден.

Срок действия закона начинается с 6 апреля 2014 года - со дня начала боев в Донбассе.

Ранее участие в чужой армии без разрешения Министерства обороны Польши могло грозить тюремным сроком от 3 месяцев до 5 лет.

#война РФ и Украины #Польша #Украина #Сейм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
