Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа Военно-морских сил США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

«Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров. При этом Трамп предупредил, что, если договоренность с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьезные последствия, и этот день станет для страны «очень плохим».