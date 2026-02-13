Baltijas balss logotype
Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана
ФОТО: Global Look Press

Трамп: второй авианосец США вблизи Ирана необходим на случай провала сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа Военно-морских сил США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

«Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров. При этом Трамп предупредил, что, если договоренность с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьезные последствия, и этот день станет для страны «очень плохим».

#Иран #США #ближний восток #Дональд Трамп #сделка #переговоры #политика
Видео