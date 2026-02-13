Корреспондент программы "Panorāma" Латвийского ТВ озвучил интересную инициативу, которую обсуждают на начавшейся сегодня ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. А именно: Украину могут в оперативном порядке принять в ЕС, но без права голоса. Комментируя такую перспективу, еврокомиссар Валдис Домбровскис дал понять, что это всего лишь одна из идей и никакой конкретики на сей счет пока нет.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский призвал Брюссель назвать конкретную дату, когда бы Украина могла быть принята в ЕС. Но и здесь ЕС пока ничего не может ответить, ведь еще даже не начались консультации по данному вопросу внутри ЕС.