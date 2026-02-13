Baltijas balss logotype
Украину примут в ЕС, но... на особых условиях

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украину примут в ЕС, но... на особых условиях

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности звучат интересные идеи-фикс.

Корреспондент программы "Panorāma" Латвийского ТВ озвучил интересную инициативу, которую обсуждают на начавшейся сегодня ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. А именно: Украину могут в оперативном порядке принять в ЕС, но без права голоса. Комментируя такую перспективу, еврокомиссар Валдис Домбровскис дал понять, что это всего лишь одна из идей и никакой конкретики на сей счет пока нет.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский призвал Брюссель назвать конкретную дату, когда бы Украина могла быть принята в ЕС. Но и здесь ЕС пока ничего не может ответить, ведь еще даже не начались консультации по данному вопросу внутри ЕС.

#Украина #безопасность #интеграция #инициатива #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Все ждут , когда и на каких условиях падет Украина, потому и несут всякий бред, чтобы поддержать украинцев.

    7
    2

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
