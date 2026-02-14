В Париже у знаменитой Триумфальной арки вооруженный ножом мужчина в пятницу напал на полицейского, другой сотрудник полиции смертельно ранил нападавшего, сообщили власти, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Антитеррористическая прокуратура взяла расследование на себя и изучает возможный террористический мотив и причастность к террористической организации, говорится в заявлении правоохранительных органов.

Президент Франции Эммануэль Макрон на платформе "X" охарактеризовал этот инцидент как исламистский теракт.

Полицейский, на которого было совершено нападение, не пострадал, сообщили прокуроры.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что нападение произошло во время церемонии зажжения мемориального огня у могилы Неизвестного солдата.

Нападавший по пока неизвестным причинам попытался нанести удар участнику оркестра шествия жандармерии. Другой жандарм в соответствии с инструкциями применил оружие против нападавшего, сказал министр.

Прокуроры сообщили, что нападавший использовал нож и ножницы.

Нападавший — 47-летний гражданин Франции, житель департамента Сена-Сен-Дени, расположенного к северу от Парижа.

В 2013 году он был осужден в Брюсселе за попытку убийства полицейских. Позднее он был переведен во Францию и в конце декабря освобожден из тюрьмы, однако оставался под судебным надзором.