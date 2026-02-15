Baltijas balss logotype
«Европейцы, общий сбор!» Каллас призвала жителей ЕС словами Железного человека

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Европейцы, общий сбор!» Каллас призвала жителей ЕС словами Железного человека
ФОТО: Global Look Press

Каллас заговорила о безопасности Европы и процитировала Тони Старка.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к фразам из киновселенной Marvel. Ее слова в своем Telegram-канале приводят «Известия».

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены. Путь Европы ясен: защищать Европу, обеспечивать безопасность наших соседей и строить партнерства по всему миру», — сказала она.

Приведенную чиновницей фразу в сети часто приписывают Тони Старку — персонажу киновселенной Marvel, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования войны на Украине. Она также подчеркнула, что для заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине необходимо согласие европейцев.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»

#Украина #Европа #безопасность #Кая Каллас #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены, твоя правда сил у Вас ни х...я нет, а амбиций побольше, чему США.

    1
    1

