На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах
ФОТО: Global Look Press

Министр образования Украины Лисовой обвинил русский язык в ракетных ударах.

Русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине. Об этом заявил министр образования Украины Оксен Лисовой, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком — то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями», — высказался Министр образования Украины Оксен Лисовой.

Ранее на Украине решили запретить русскую литературу. С соответствующей инициативой выступил Минкульт страны.

Осенью 2025 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. Также говорилось о возможной отмене закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

#образование #президент #русский язык #Украина #язык #литература #запрет #мирные переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • JL
    Janina LV
    15-го февраля

    Где-то это мы слышали. Обвинить язык — это признать, что аргументов не осталось. Ракеты летят по координатам, а обвинения по методичке из европейского обкома.

  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    А ты приедь на передовую и русскоязычным солдатам ВСУ об этом расскажи, интересно, после этого в Киев вернëшься?

