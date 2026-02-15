Baltijas balss logotype
Раскрыт план европейской страны по сотрудничеству с США 0 316

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт план европейской страны по сотрудничеству с США
ФОТО: Unsplash

Рубио: Словакия собирается подписать соглашения с Westinghouse и купить 4 F-16.

Словакия собирается подписать соглашение с американской компанией Westinghouse по строительству новой атомной электростанции (АЭС), также страна заинтересована в покупке у США четырех истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Reuters.

По его словам, подписать соглашение с компанией из США, которая возглавит консорциум по строительству АЭС, Словакия планирует в 2027 году. Также Фицо сказал, что после покупки еще четырех американских истребителей общее количество таких самолетов в стране достигнет 18.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке укрепить связи с Вашингтоном.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #дипломатия #Словакия #f-16 #Роберт Фицо #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео