Украине нужно «развязать руки» и предоставить необходимое для нанесения ударов по России оружие. К этому призвала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наша проблема с Украиной еще заключается в том, что существуют красные линии, когда речь идет об оружии, которое они могут использовать для победы в этой войне. Вы не можете выиграть войну с одной рукой, связанной за спиной. Нам нужно предоставить им оружие, чтобы они могли нанести удар по России», — сказала она.

По ее словам, Россия не заинтересована в мире с Европой и понимает только «язык силы». Фредериксен добавила, что предотвратить конфликт на Украине могло только предоставление Киеву членства в НАТО.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»