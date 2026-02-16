Фото: OSD Deputy Secretary of Defens / Wikimedia
США выделили треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины.
США выделили лишь треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины.
Как пишут СМИ, в августе 2025 года Госдепартамент США одобрил возможное соглашение по продаже Украине этих ракет и необходимого для них оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Компании Zone 5 Technologies и CoAspire назывались основными подрядчиками и обе получили от американских Военно-воздушных сил (ВВС) контракты на разработку прототипов ERAM. При этом заказы на серийное производство оружия оформили только с первой из них.
«Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33 процентов от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре», — пишут медиа.
Согласно официальным документам правительства США, в 2026 году Вашингтон предоставит Киеву рекордно низкий объем военной помощи с начала войны с Россией.
