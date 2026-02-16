США выделили лишь треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины.

Как пишут СМИ, в августе 2025 года Госдепартамент США одобрил возможное соглашение по продаже Украине этих ракет и необходимого для них оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Компании Zone 5 Technologies и CoAspire назывались основными подрядчиками и обе получили от американских Военно-воздушных сил (ВВС) контракты на разработку прототипов ERAM. При этом заказы на серийное производство оружия оформили только с первой из них.

«Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33 процентов от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре», — пишут медиа.

Согласно официальным документам правительства США, в 2026 году Вашингтон предоставит Киеву рекордно низкий объем военной помощи с начала войны с Россией.