Российский суд признал журналистку телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе виновной в распространении "фейковых новостей" о российской армии и заочно приговорил её к восьми годам лишения свободы, сообщают местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Головинский районный суд Москвы также запретил Котрикадзе в течение четырёх лет после отбытия наказания администрировать интернет-сайты.

Прокуратура требовала для журналистки девять лет лишения свободы. Котрикадзе вину не признала.

Дело о "фейковых новостях" против "Дождя" было возбуждено летом 2025 года.

Вместе с Котрикадзе заочно были обвинены также журналистка Валерия Ратникова и главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

В октябре они были включены в список террористов и экстремистов, который ведёт Федеральная служба по финансовому мониторингу.