В России журналистке «Дождя» заочно назначили восемь лет тюрьмы 1 406

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России журналистке «Дождя» заочно назначили восемь лет тюрьмы
ФОТО: пресс-фото

Российский суд признал журналистку телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе виновной в распространении "фейковых новостей" о российской армии и заочно приговорил её к восьми годам лишения свободы, сообщают местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Головинский районный суд Москвы также запретил Котрикадзе в течение четырёх лет после отбытия наказания администрировать интернет-сайты.

Прокуратура требовала для журналистки девять лет лишения свободы. Котрикадзе вину не признала.

Дело о "фейковых новостях" против "Дождя" было возбуждено летом 2025 года.

Вместе с Котрикадзе заочно были обвинены также журналистка Валерия Ратникова и главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

В октябре они были включены в список террористов и экстремистов, который ведёт Федеральная служба по финансовому мониторингу.

#терроризм #права человека #интернет #свобода слова #журналистика #Россия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Никто из украинской власти не является террористом,а какие то журналисты,которые не убили ниодного человека-экстремисты и террористы... Ну да,как прям в Израиле.Хамас-террористы,а убившие 83% мирного населения израильтяне-белые,пушистые и совсем не фашисты ,хотя естъ множество подтверждений ,что это не так

    2
    1

