Финский нож воткнулся в недвижимость россиян 2 997

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красоты Хельсинки теперь не для подозрительных иностранцев.

Красоты Хельсинки теперь не для подозрительных иностранцев.

Будут пересмотрены сделки с начала 2000-х годов.

Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

Военное ведомство изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны.

По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

Как писали СМИ, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

#недвижимость #Финляндия #граница #санкции #бизнес #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    у здешних недвижимость отжали, ещё до вступления в владение, канадские и австралийские общины.4 созыва,расстарались ,устроили юр прикрытие.

    0
    0
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    И чего плюнут на свою конституцию? А как же святость частной собственности? Если у финнов прокатит, следующие будут латыши. Одна надежда, что следующий сейм будет менее фашистский ( очень мало вероятно), либо придет Трамп или Путин и осадит этих ретивых коней.

    7
    1

