Российские дочерние структуры французской агропромышленной группы Sucden оказывали прямую поддержку российской армии в 2023–2025 годах. Об этом сообщают телеканал Arte и издание Mediapart. Речь идет о поставках оборудования и материалов для подразделений, участвующих в войне против Украины.

По данным журналистов-расследователей, несколько российских филиалов группы Sucden (Sucres et denrées), принадлежащей французскому сахарному магнату Сержу Варсано, предоставляли военным станки для плетения маскировочных сетей, резиновые ленты для защиты бронетехники от дронов, транспортные средства, а также участвовали в финансовых сборах на нужды фронта.

В Липецкой области, где местные власти активно вовлекают бизнес в помощь армии РФ, работают два крупных сахарных завода, принадлежащих Sucden, Елецкий сахарный завод («Агроснабсахар») и Добринский сахарный завод. В регионе действует специальная программа «Липецкая промышленность для победы», на сайте которой указывается, что в ней участвуют 34 предприятия. При этом найти список участников невозможно. В мае 2024 года спикер облсовета Владимир Сериков сообщил, что «ряд иностранных компаний в Липецкой области оказывают поддержку специальной военной операции».

«Целый ряд компаний помогают, я лично с ними взаимодействую. Но пока не время называть их во избежание проблем с материнскими компаниями»,— заявил он тогда.

Как установил телеканал Arte, среди этих предприятий фигурируют сразу три дочерних структуры французской Sucden. Так, Елецкий сахарный завод передал российским военнослужащим станки для нарезания маскировочных лент. А Добринский сахарный завод поставил резину для защитных транспортерных лент по запросу 283-го мотострелкового полка. Помимо этого, выращивающая зерновые агрофирма «Елецкий» помогла волонтерам с покупкой сетчатого полотна в 2025 году.

В городе Каменка Пензенской области одно из крупнейших предприятий региона, «Атмис-сахар», изготовило для российских военных печи, поставило резиновые транспортерные ленты, а также открыло мастерскую по изготовлению маскировочной сетки.

В Краснодарском крае Успенский сахарный завод передал российским военным транспорт с антидроновыми покрытиями для перевозки личного состава. Сельскохозяйственное предприятие «Успенский агропромсоюз» приобрело антидроновые одеяла для бойцов 810-й бригады морской пехоты, которая участвовала в захвате Мариуполя. Участник добровольческого отряда «Барс 20» Кубанского казачьего войска Александр Коклин приехал на предприятие осенью 2024 года и вручил его сотрудникам 25 медалей, назвав присутствующих «тружениками тыла, такими же героями и солдатами, как на передовой».

Кроме того, базирующийся в Краснодарском крае и принадлежащий Sucden Тбилисский сахарный завод упомянут в списке предприятий-участников денежных пожертвований для российских военных в январе 2025 года.

Производство оборудования и передача помощи военным не афишируются и не отражаются в официальной коммуникации сахарных заводов. Участие предприятий в поддержке российской военной агрессии в Украине журналисты установили по публикациям в волонтерских сообществах, где регулярно появляются благодарности в их адрес.

Компания инициировала внутреннюю проверку

В ответ на запросы журналистов Sucden заявила, что инициировала внутреннюю проверку. В пресс-службе подчеркнули, что речь может идти о «частных инициативах на местах», осуществленных без ведома и одобрения парижской штаб-квартиры. Как утверждают в компании, такие действия дочерних структур «противоречат правилам и практике группы». Также компания подчеркнула, что с 2022 года строго соблюдает санкционные обязательства Европейского союза.

Санкции ЕС напрямую не распространяются на агропродовольственный сектор, если европейские компании не сотрудничают с физическими или юридическими лицами, находящимися под ограничительными мерами.

Адвокат в области международного уголовного права Эмманюэль Дауд в комментарии Arte отметил, что такого рода помощь может рассматриваться как содействие структуре, совершающей военные преступления, что потенциально подпадает под уголовно-правовую квалификацию.

Компания Sucden, основанная в 1950-х годах, вышла на российский рынок в начале 1990-х годов. Изначально компания работала как трейдер, поставляя сахар-сырец и участвуя в его переработке, однако в 2000-е годы перешла к прямым инвестициям в промышленность. Sucden приобрела и модернизировала несколько сахарных заводов в Липецкой и Пензенской областях и выстроила вертикально интегрированную модель: производство сахара, агробизнес (выращивание свеклы и зерновых), логистика и хранение.

Россия является стратегически важной страной для Sucden, поскольку именно там сосредоточен основной производственный кластер группы, отмечает Mediapart: четыре завода, выпускающие 800 000 тонн сахара в год, а также сельскохозяйственные предприятия, выращивающие сахарную свеклу и зерновые на площади 250 000 гектаров. В результате, несмотря на то что российские филиалы обеспечивают лишь 7 % доходов группы, в них работают 4 300 человек — почти 80 % всех сотрудников компании.

Николя Саркози в орбите Sucden

В расследовании упоминается экс-президент Франции Николя Саркози, который сотрудничает с французской компанией в качестве консультанта. Он также является другом семьи Сержа Варсано и вместе с женой Карлой Бруни приезжал на свадьбу сына сахарного магната Димитри Варсано с российской моделью Валерией Кауфман на озере Комо. На церемонии Карла Бруни пела для молодых.

Ранее Mediapart сообщал о деловых и политических контактах Саркози в России, а также о его консультационных контрактах с российскими структурами. В 2023 году издание рассказало, что бывший президент получил два перевода на общую сумму 300 тысяч евро незадолго до и через некоторое время после своего выступления на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций в конце 2018 года. Представители Sucden и холдинга Varsano отказались комментировать сотрудничество с Николя Саркози. Последний также не ответил на вопросы Mediapart.