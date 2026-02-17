Baltijas balss logotype
«Я допустил ужасную ошибку»: глава Hyatt Hotels подал в отставку 1 949

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Я допустил ужасную ошибку»: глава Hyatt Hotels подал в отставку

Миллиардер Томас Джей Прицкер объявил об отставке с должности исполнительного председателя совета директоров Hyatt Hotels Corporation из-за связей с осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, которые стали публично известны после обнародования Министерством юстиции США так называемых файлов Эпштейна.

Об его увольнении сообщила пресс-служба Hyatt Hotels.

"Я допустил ужасную ошибку, поддерживая контакты с ними, и нет никакого оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше", – говорится в письме Прицкера к совету директоров компании

Согласно документам Минюста, Прицкер регулярно общался с Эпштейном даже после его осуждения за сексуальные преступления в 2008 году. Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году.

Томас Джей Прицкер – один из 13 миллиардеров-наследников семьи Прицкеров. Он входит в совет директоров Hyatt и занимает должность исполнительного председателя с августа 2004 года, а исполнять обязанности старшего руководителя и председателя в компаниях-предшественниках он начал еще с 1980 года.

История Hyatt берет начало в 1957 году, когда отец Тома – Джей Прицкер – приобрел первый мотель Hyatt House недалеко от международного аэропорта Лос-Анджелеса. Сейчас компания насчитывает более 1 500 отелей и курортов в 83 странах на шести континентах.

Новым председателем совета директоров Hyatt назначили действующего президента и генерального директора компании Марка Хоплямазяна.

Увольнение Прицкера стало продолжением волны громких отставок, вызванных публикацией "файлов Эпштейна". Своих должностей уже лишились главный юридический советник Goldman Sachs Кэтрин Руммлер, глава крупнейшего в мире портового оператора DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

#министерство юстиции #отставка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 010725
    010725
    18-го февраля

    У них есть отель в Антарктиде ? Однако.

    3
    1

