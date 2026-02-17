Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже приземлился в Женеве для переговоров с Украиной при посредничестве США. Глава делегации Украины, заявил, что Киев готов к работе.

Представители России и Украины во вторник, 17 февраля, возобновляют при посредничестве США переговоры в Женеве, пишет DW. Украинская сторона хочет сосредоточить внимание на гуманитарных вопросах и гарантиях безопасности, Россия - на территориальных уступках, пишет агентство dpa.

Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским уже приземлился в Женеве, сообщило агентство "Интерфакс". По его данным, полет продолжался более восьми часов: самолет летел над Турцией, восточным Средиземноморьем и Италией.

Умеров: Команда готова к работе

Делегация из Киева во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым прибыла в Женеву 16 февраля.

"Повестка дня согласована, команда готова к работе. Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру", - написал Умеров в Telegram.

На минувшей неделе он говорил, что одной из целей следующего раунда переговоров будет достижение частичного прекращения огня для защиты энергосистем Украины.

Трамп: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Киев к скорейшему достижению соглашения с Москвой. "Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров", - заявил Трамп 16 февраля журналистам на борту президентского лайнера Air Force One.

Состав делегации РФ расширен

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что состав российской делегации на консультациях по Украине в Женеве будет расширен. Песков уточнил, что саму делегацию будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. В состав вошли также замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Группа состоит из более чем 20 человек, пишет dpa.

В делегацию Киева - помимо Умерова - входят глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, заместитель Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Диалог должен продлиться до 18 февраля в Женеве. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.