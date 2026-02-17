Спустя год после удара российского дрона по новой защитной оболочке ЧАЭС французские компании завершили предварительную оценку повреждений и назвали критические сроки восстановления объекта.

Французские компании Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets, которые проектировали и строили новую защитную оболочку над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, завершили предварительную техническую оценку повреждений, полученных в результате удара российского дрона по саркофагу ЧАЭС 14 февраля 2025 года. По результатам анализа объект, на строительство которого потратили почти 20 лет работы и более 2 миллиардов долларов, сейчас не выполняет своих защитных функций, сообщили в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

"Ключевой задачей определено восстановление полной функциональности нового безопасного конфайнмента (НБК) до 2030 года, чтобы ограничить риск коррозии стальной арочной конструкции и обеспечить долгосрочную безопасность", - сообщил Бальтазар Линдауэр, руководитель Департамента ядерной безопасности ЕБРР. По его словам, окончательную оценку стоимости ремонтных работ дать пока невозможно, однако, "исходя из имеющейся на данный момент информации, общая стоимость может составить несколько сотен миллионов евро".

Масштабы повреждений после атаки российского дрона на ЧАЭС

В результате удара российского дрона новая защитная оболочка четвертого реактора утратила герметичность, что является критичным для выполнения ее основной функции - предотвращения попадания радиоактивной пыли, которая накапливалась с 1986 года, во внешнюю среду. Кроме того, не работают крановые установки внутри конструкции, указано в анализе.

В ЕБРР также уточнили, ссылаясь на выводы французских компаний, что распространению радиоактивной пыли мешала специальная мембрана, соединявшая новый безопасный конфайнмент с бетонными конструкциями третьего энергоблока. После ее повреждения проблема усугубляется тем, что мембрана изготавливалась под заказ специально для Чернобыльского проекта и сейчас таких материалов нет на рынке.

В результате российского удара также нарушен температурный режим внутри конфайнмента, из-за чего больше невозможно контролировать влажность объекта, а вследствие потери давления внутри конструкции возникли условия для коррозии стальной арочной конструкции, что может привести к ее обрушению.

Специалисты назвали критические сроки восстановления защитной оболочки

По оценке специалистов, новая защитная оболочка должна быть восстановлена не позднее 2030 года, иначе последствия будут катастрофическими. Если этого не произойдет, проблема Чернобыля многократно обострится, предупреждают авторы анализа.

Новый безопасный конфайнмент или новая защитная оболочка ЧАЭС - это арочная конструкция, насчитывающая 165 метров в длину и 110 метров в высоту. Ее вес составляет 36 200 тонн. Оболочка была установлена над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС в ноябре 2016 года. Это самая большая подвижная наземная конструкция в мире, рассчитанная на эксплуатацию сроком не менее 100 лет.