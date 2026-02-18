Президент Украины Зеленский заявил, что граждане страны не поддержат мирное соглашение, предполагающее односторонний вывод войск из Донбасса. При этом, по его словам, украинцы согласятся на заморозку по линии фронта.

Граждане Украины не поддержат мирное соглашение, предполагающее односторонний вывод войск из Донбасса и полную передачу региона России, заявил во вторник, 17 февраля, президент страны Владимир Зеленский в телефонном интервью американскому порталу Axios по итогам первого дня переговоров делегаций Украины, России и США в Женеве, пишет DW.

По словам украинского лидера, Киев и Вашингтон договорились, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум в Украине. При этом граждане страны, как отмечает Зеленский, отвергнут соглашение, если оно будет предусматривать вывод из Донбасса только подразделений ВСУ без аналогичного отвода армии России. Они также не поддержат передачу всего региона, около 10% территорий которого по-прежнему контролирует Украина, России.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят <…> меня, они не простят (США - Ред.)", - сказал Зеленский. Он отметил, что украинцы "не могут понять, почему" от них требуют уступить дополнительные земли.

Зеленский: Украинцы примут заморозку по линии фронта

При этом, по мнению президента Украины, граждане страны согласятся на вариант мирного соглашения, который заморозит нынешнюю линию фронта в том числе и в Донбассе. "Я думаю, что если мы включим в документ, <…> что останемся там, где и стоим на линии соприкосновения, <...> люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - сказал он.

Зеленский также заявил, что готов на отвод войск в Донбассе, но только в том случае, если Москва согласится на отвод на то же расстояние. По его словам, в ходе предыдущих переговоров российская сторона пообещала проконсультироваться с руководством представить подробную позицию по территориальному вопросу.

Зеленский поручил "поднять вопрос" о встрече с Путиным

Президент Украины также назвал встречу с главой России Владимиром Путиным лучшим способом добиться прорыва в решении территориального вопроса. Поэтому, по словам Зеленского, он поручил своей переговорной команде поднять вопрос о встрече двух лидеров в Женеве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. В ответ глава Украины указывал, что "не может приехать на переговоры" в Москву, но готов встретиться с Путиным в любой стране, кроме России и Беларуси.