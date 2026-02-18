Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народ отвергнет односторонний выход из Донбасса - Зеленский 21 2110

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Народ отвергнет односторонний выход из Донбасса - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Зеленский заявил, что граждане страны не поддержат мирное соглашение, предполагающее односторонний вывод войск из Донбасса. При этом, по его словам, украинцы согласятся на заморозку по линии фронта.

Граждане Украины не поддержат мирное соглашение, предполагающее односторонний вывод войск из Донбасса и полную передачу региона России, заявил во вторник, 17 февраля, президент страны Владимир Зеленский в телефонном интервью американскому порталу Axios по итогам первого дня переговоров делегаций Украины, России и США в Женеве, пишет DW.

По словам украинского лидера, Киев и Вашингтон договорились, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум в Украине. При этом граждане страны, как отмечает Зеленский, отвергнут соглашение, если оно будет предусматривать вывод из Донбасса только подразделений ВСУ без аналогичного отвода армии России. Они также не поддержат передачу всего региона, около 10% территорий которого по-прежнему контролирует Украина, России.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят <…> меня, они не простят (США - Ред.)", - сказал Зеленский. Он отметил, что украинцы "не могут понять, почему" от них требуют уступить дополнительные земли.

Зеленский: Украинцы примут заморозку по линии фронта

При этом, по мнению президента Украины, граждане страны согласятся на вариант мирного соглашения, который заморозит нынешнюю линию фронта в том числе и в Донбассе. "Я думаю, что если мы включим в документ, <…> что останемся там, где и стоим на линии соприкосновения, <...> люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - сказал он.

Зеленский также заявил, что готов на отвод войск в Донбассе, но только в том случае, если Москва согласится на отвод на то же расстояние. По его словам, в ходе предыдущих переговоров российская сторона пообещала проконсультироваться с руководством представить подробную позицию по территориальному вопросу.

Зеленский поручил "поднять вопрос" о встрече с Путиным

Президент Украины также назвал встречу с главой России Владимиром Путиным лучшим способом добиться прорыва в решении территориального вопроса. Поэтому, по словам Зеленского, он поручил своей переговорной команде поднять вопрос о встрече двух лидеров в Женеве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. В ответ глава Украины указывал, что "не может приехать на переговоры" в Москву, но готов встретиться с Путиным в любой стране, кроме России и Беларуси.

Читайте нас также:
#Украина #референдум #Зеленский #войска #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
3
0
1

Оставить комментарий

(21)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    вагнер не контракт,наемники. (иностранные-да? похоже на вашу пропаганду?)

    0
    1
  • A
    Anim
    18-го февраля

    Ну, то есть возвращаться к реальности Украина не собирается.

    Ну-ну...

    17
    0
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Даже Кедми,Израиль,давно понял и знает,что эта СВО-договорняк,очень удивляясь,почему не ликвидированы до сих пор генералы и силовики Украины.Типв Буданова. Зеленский-просто клоун и даже трогать его не надо,говорит Кедми.Он все делает для того,чтобы Европа и США поняли,кто у власти.. Но у Путина другое виденье-евреев Украины,даже массово убивающих мирных русских,трогать нельзя .. Русский Путин....😀Или коллективный сионистский Путин...👽😈🔯

    3
    14
  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    "Народ - Это я" )

    15
    3
  • Е
    Ехидный
    18-го февраля

    конечно отвергнет !!!! народ скажет - давай Зеля , на кладбищах еще полно места !!!!

    50
    2
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Украинцам, в принципе параллелен и Донбас и Киев. Они хотят жить в нормальных условиях и , чтобы их не гнали на убой. Ради этой войны никому Донбас не нужен.

    47
    3
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го февраля

    Совершенно верно, дед, именно этого все и хотят. Но тут ключевое слово "жить" (про нормально даже не будем, в путинской россии нормально жить могут только насквозь отмороженные, которых кроме корыта перед рылом ничего не интересует), но именно этого путин им этого и не предоставит в случае капитуляции: кого убьют/запытают сразу, кого распихают по концлагерям "на перевоспитание", кого забреют в армию и пошлют в первых рядах на мясные штурмы на следующую путинскую войну. На остальных будут смотреть с подозрительным прищуром и при малейшем неповиновении записывать в экстремисты и террористы с соответсвующим исходом. Язык и культуру запретят. Ну а детей научат славить выродков и убийц типа гиви с моторылой и проклинать героев, которые их защищали, кто не научится - опять же экстремист. Схемы отработаны, действия понятны, так что их варианты: либо сражаться, либо убегать. И судя по тому, что путинских оккупантов уже 3 кажется месяца на фарш пускают быстрее, чем он успевает найти себе новых наемников - украинцы в целом это вполне понимают, чтобы ты тут ни плел про "человечного путина".

    0
    18
  • YY
    Yu Yu
    Дед
    18-го февраля

    убьют/запытают сразу, кого распихают по концлагерям "на перевоспитание", кого забреют в армию и пошлют в первых рядах на мясные штурмы - это про Украину? в РФ в основе -контрактная Армия..мобилизованные - тоже на контрактах..

    5
    0
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го февраля

    Да неужто? Поспрашивай о "контрактной армии" в дыныры лыныры, а также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области. Ну и про то, каким образом сейчас подписываются контракты в РФ (в том числе и срочниками через пару месяцев после призыва) материалов в сети также полно (спойлер: добровольности там не больше, чем в дыныры).

    0
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го февраля

    P.S. И значит про концлагеря/пытки/убийства и воспитания из детей манкуртов возражений не возникло?

    0
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    "Мы, народ...". А у народа-то и не спросили.

    49
    5
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Ну тебе-то с дивана виднее однозначно, кого и о чем спросили. Особенно после просмотра соловьева.

    3
    53
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Я смотрю Соловьёва значительно реже тебя. Ибо ты тут сыплешь цитатами из него, а не я. :)

    А вот опросы, проводимые на Украине официальными украинскими агенствами, я смотрю - даже с учетом подтасовки результаты красноречивые. И совсем не такие, как уверяет коксокукла.

    38
    4
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    18-го февраля

    А ты откуда про опросы знаешь?:) Вряд ли укрианские СМИ читаешь, да и по кремлевской методичке очень складно шпаришь, так что и опросы у тебя столь же фуфлыжные, как и большинстов из того, что ты несешь. А они (реальные опросы), кстати, говорят именно то, о чем сказал Президент: окончание войны да, капитуляция - нет, отдача без боя того, что плешивый не в состоянии захватить силой - однозначно нет. В том числе и потому, что любой без ваты в башке понимает, что пуйлу не нужен бомбас - ему нужна Украина, желательно без украинцев.

    3
    37
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Ты своё мчключительно правильное мнение тоже у Соловьёыв услышал? :) Или всё-таки иногда читаешь украинскую прессу? Я вот читаю - не всё же тебе уподобляться и только Соловьёва смотреть да методички Сороса почитывать... :)

    13
    4
  • А
    Андрей
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Привет, мальчики/девочки/котики/квадробики, ну или кто вы там на самом деле! Вижу, что с работы вас ещё не уволили. Кстати, кто пишет вам сценарии? Или сами придумываете?

    1
    13
  • А
    Андрей
    Мимо проходил
    18-го февраля

    "Утром мажу бутерброд — Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна А всё волнуюсь об Россеи – Как там бедная она? ..." Леонид Филатов, "Про Федота-стрельца, удалого молодца"

    8
    4
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Для того, чтобы понять, чего хочет пуйло - достаточно послушать его и тех, кто гонит пургу по его поручению, никто из них собственно и не скрывал своих целей. Причем их слова вполне согласуются с действиями.

    0
    11
  • YY
    Yu Yu
    Мимо проходил
    18-го февраля

    СарказмУ: Украинские СМИ- институт правды? Опрос тоже от института правды? Опрос не референдум. Но и референдумы да выборы нынче , уж не те.. Здесь вечно что то зависает, куда исчезает, и биллютени не пересчитываются,, что уж говорить об Украине

    4
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Ой, ну кто бы выборы-то оценивал, как не ватничег, у которого результаты выборов известны до их начала, включая % за вождя, которые спускаются губерам (и попробуй не выполнить). Куда уж там Украине, где власть регулярно меняется на выборах, а как только кто-то пытается провернуть что-то похожее на подтасовки, карусели прочий рашншлак, неожиданно для себя оказывается в Ростове.

    0
    3
  • NS
    Nothing Special
    18-го февраля

    Дэвид Кэмерун в свое время тоже был уверен, что люди проголосуют за остаться в ЕС. Показательная история, когда политики считают, что если люди их избрали, то со всем с ними навсегда согласны.

    46
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео