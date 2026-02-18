Во вторник вечером в аэропорту Вильнюса более чем на час были приостановлены взлёты и посадки самолётов из-за угрозы, созданной запущенными из Беларуси контрабандными метеорологическими аэростатами, сообщил оператор государственных аэропортов Литвы "Lietuvos oro uostai", пишет LETA со ссылкой на BNS.

Движение в аэропорту было остановлено с 20:30 до 21:45.

Два прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты — один в Каунас, другой — в Ригу, однако после открытия воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом оба самолёта, на борту которых находились в общей сложности 215 пассажиров, направились в Вильнюс и приземлились там. Ещё два рейса были выполнены с задержкой.

В конце января Вильнюсский аэропорт был вынужден трижды приостанавливать взлёты и посадки из-за аэростатов, использовавшихся для контрабанды сигарет, что затронуло 1700 пассажиров.

Осенью и в начале декабря подобные случаи происходили часто, однако с середины декабря после визита в Беларусь специального посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула их число значительно сократилось.

После визита Коул заявил, что авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить запуск контрабандных воздушных шаров в сторону Литвы.

Литовские должностные лица считают запуск контрабандных аэростатов гибридной атакой со стороны Минска.