Военнослужащие НАТО отработают высадку на побережье Балтийского моря в Германии 0 692

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военнослужащие НАТО отработают высадку на побережье Балтийского моря в Германии
ФОТО: dreamstime

В ходе продолжающихся учений по военной мобильности "Steadfast Dart" в среду военнослужащие НАТО отработают высадку на побережье Балтийского моря в Германии, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Военнослужащие, оружие и техника после морского перехода будут высажены на берег на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне.

В десантной операции примут участие около 15 кораблей и 2600 военнослужащих. За ходом операции будут наблюдать министр обороны Германии Борис Писториус и генерал НАТО Инго Герхартц, отвечающий за силы НАТО в Центральной Европе.

В учениях "Steadfast Dart" участвуют 17 кораблей из 13 стран, более 1500 единиц военной техники и около 10 000 военнослужащих. Это крупнейшие учения НАТО в текущем году, и наибольший вклад в них вносят такие страны Южной Европы, как Греция, Италия и Испания, а также Турция.

#НАТО #Балтийское море #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
