Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Финляндии начались учения Northern Strike 26 0 79

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Финляндии начались учения Northern Strike 26
ФОТО: Wikipedia

Финляндия 2 мая запустила учения Northern Strike 26 на полигоне Вуосанга в регионе Кайнуу, расположенном примерно в 70 километрах от российской границы. В манёврах участвуют более 600 военнослужащих, задействована авиация.

Об этом сообщает пресс-служба финских сухопутных сил.

Как говорится в сообщении, учения Northern Strike 26 пройдут с 2 по 12 мая. Тренироваться будет артиллерийский полк Кайнуу на полигоне Вуосанга (Vuosanka). В учениях примут участие больше 600 военных. Планируется привлечение авиации.

«Многие весенние учения пройдут в Каинуу под руководством Кайнууской бригады, в основном на полигоне Вуосанга или вблизи него. Учения также будут проводиться с воздуха, например с использованием вертолетов. Движение военной техники, особенно между Каяани и Вуосангой, будет интенсивным в течение всего мая», — говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы, в мае в Финляндии пройдут масштабные учения с союзниками. Всего в них примут участие около 19 тысяч военных Эстонии, Литвы, Норвегии, Франции, Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и самой Финляндии.

А к середине месяца, 18 мая, в районе Вуосанги будут тренироваться 4500 солдат НАТО.

Учения станут частью более масштабной серии манёвров с участием стран НАТО и партнёров — в мае в Финляндии планируется задействовать до 19 тысяч военных. Активность у границ России может усилить напряжённость в регионе, особенно на фоне расширения военного сотрудничества западных стран.

Расширение военной активности вблизи границы с Россией отражает усиливающееся внимание к региональной безопасности в Северной Европе. Одновременно это демонстрирует готовность Финляндии и её союзников к координации действий, пишет bb.lv.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео