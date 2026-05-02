Финляндия 2 мая запустила учения Northern Strike 26 на полигоне Вуосанга в регионе Кайнуу, расположенном примерно в 70 километрах от российской границы. В манёврах участвуют более 600 военнослужащих, задействована авиация.

Об этом сообщает пресс-служба финских сухопутных сил.

Как говорится в сообщении, учения Northern Strike 26 пройдут с 2 по 12 мая. Тренироваться будет артиллерийский полк Кайнуу на полигоне Вуосанга (Vuosanka). В учениях примут участие больше 600 военных. Планируется привлечение авиации.

«Многие весенние учения пройдут в Каинуу под руководством Кайнууской бригады, в основном на полигоне Вуосанга или вблизи него. Учения также будут проводиться с воздуха, например с использованием вертолетов. Движение военной техники, особенно между Каяани и Вуосангой, будет интенсивным в течение всего мая», — говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы, в мае в Финляндии пройдут масштабные учения с союзниками. Всего в них примут участие около 19 тысяч военных Эстонии, Литвы, Норвегии, Франции, Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и самой Финляндии.

А к середине месяца, 18 мая, в районе Вуосанги будут тренироваться 4500 солдат НАТО.

Учения станут частью более масштабной серии манёвров с участием стран НАТО и партнёров — в мае в Финляндии планируется задействовать до 19 тысяч военных. Активность у границ России может усилить напряжённость в регионе, особенно на фоне расширения военного сотрудничества западных стран.

Расширение военной активности вблизи границы с Россией отражает усиливающееся внимание к региональной безопасности в Северной Европе. Одновременно это демонстрирует готовность Финляндии и её союзников к координации действий, пишет bb.lv.