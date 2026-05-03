Китай запретил компаниям выполнять санкции США в отношении своих нефтегигантов, - Вloomberg 0 269

В мире
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай запретил компаниям выполнять санкции США в отношении своих нефтегигантов, - Вloomberg
ФОТО: depositphotos

Пекин ввел беспрецедентный запрет на соблюдение американских санкций в отношении пяти китайских НПЗ, обвиняемых Вашингтоном в торговле иранской нефтью. Власти КНР назвали ограничения незаконными и пообещали защитить свои компании от их последствий.

Как пишет Вloomberg, это стало жестким шагом, направленным на смягчение последствий санкций.

Вследствие санкций нефтеперерабатывающие предприятия, включая компанию Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., в отношении которой в прошлом месяце были введены санкции, и несколько других частных перерабатывающих компаний, столкнулись с замораживанием активов и запретами на сделки.

В субботу, 2 мая, министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором говорится, что меры США "незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы". В беспрецедентном шаге министерство издало приказ, "запрещающий признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, направленных против пяти компаний".

"Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Организацией Объединенных Наций и не имеющих оснований в международном праве", – говорится в заявлении ведомства.

Решение Китая демонстрирует готовность открыто противостоять односторонним санкциям США и защищать собственные экономические интересы, пишет bb.lv. Это может усилить напряженность между двумя странами и осложнить попытки Вашингтона ограничить экспорт иранской нефти через китайские каналы.

Светлана Зубова
