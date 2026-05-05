Макрон: Армения вышла из-под влияния России и ищет свой путь 1 245

Дата публикации: 05.05.2026
Изображение к статье: Макрон: Армения вышла из-под влияния России и ищет свой путь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под покровительством России.

Выступая на форуме «Ереванский диалог», он отметил, что события вокруг Нагорного Карабаха и последствия войны 2020 года изменили представление о роли Москвы в обеспечении безопасности региона.

"Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе - bb.lv), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, - все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли", - сказал Макрон на форуме "Ереванский диалог" во вторник.

По словам французского лидера, стало очевидно, что прежние ожидания не оправдались: «Россия бросила Армению».

Он также указал на политические изменения в самой Армении после 2018 года, отметив, что страна выбрала демократический курс и может рассчитывать на развитие без зависимости от «империй». Заявления прозвучали на фоне государственного визита Макрона в Ереван.

Светлана Зубова
