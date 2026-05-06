Лавров и Рубио провели первый разговор за полгода 1 492

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лавров и Рубио провели первый разговор за полгода

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые более чем за шесть месяцев провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе российской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые более чем за полгода обсудили по телефону отношения Москвы и Вашингтона. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили МИД РФ и Госдепартамент CША.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - следует из заявления российского МИД.

По словам представителя Госдепартамента США Томми Пиггота, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лавров и Рубио обсудили войну России против Украины и войну США и Израиля против Ирана.

Светлана Зубова
