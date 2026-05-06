Правительство готовит новую исследовательскую программу, которая должна усилить позиции латышского языка и культуры в цифровой среде — от словарей до инструментов перевода.

Министерство образования и науки передало на согласование проект государственной программы «Цифровые гуманитарные и социальные науки». В течение четырёх лет на неё планируется направить более 1,3 млн евро.

Главная цель — развитие латышского языка и культурных ресурсов в цифровой среде. Речь идёт о создании современной исследовательской инфраструктуры и её использовании в науке, образовании и технологических разработках.

В министерстве подчёркивают, что это не только культурный, но и стратегический вопрос.

«Без целенаправленной государственной поддержки существует риск, что эти ресурсы будут недостаточно представлены в глобальной цифровой среде», — говорится в аннотации к проекту.

Программа предусматривает создание и развитие цифровых языковых ресурсов, включая словари, а также их долгосрочное сохранение. Отдельное направление — анализ информационных потоков: как формируются сообщения, влияющие на общественное мнение и безопасность.

Особое внимание уделят латгальскому письменному языку и диалектам восточного приграничья. Также планируется разработка новых инструментов, в том числе решений для машинного перевода.

Контекст программы — растущие риски дезинформации и поляризации общества. В министерстве считают, что гуманитарные и социальные науки должны играть более активную роль в укреплении устойчивости общества к таким угрозам.

При этом финансирование подобных исследований в Латвии почти полностью зависит от государства. Европейские фонды, включая «Горизонт Европа», редко поддерживают проекты, ориентированные на локальные языки и культуру.

Реализация программы начнётся после её утверждения — через конкурс проектов с участием исследовательских учреждений. Основная часть финансирования запланирована на 2027 и 2028 годы — по 439 тысяч евро ежегодно, тогда как в 2026 году предусмотрено 300 тысяч, а в 2029 — около 131 тысячи евро.

Если заявок окажется недостаточно или они не будут соответствовать требованиям, конкурс проведут повторно.

В итоге программа должна усилить присутствие латышского языка и культуры в цифровом пространстве и снизить связанные с этим долгосрочные риски.