Школьников зовут на работу: стартовал приём заявок на лето

Дата публикации: 06.05.2026
Программа даёт подросткам шанс заработать и получить первый опыт — интерес к ней в этом году рекордный.

С 6 мая школьники в Латвии могут подавать заявки на летнее трудоустройство. Принять участие могут молодые люди от 15 до 20 лет, которые учатся в школах или профучилищах. Работать можно от одного до двух месяцев.

Программу организует Государственное агентство занятости (ГАЗ). Там отмечают, что это возможность получить первые навыки и лучше понять, как устроена работа — это может повлиять и на выбор профессии.

В этом году отклик особенно высокий: заявки подали 938 работодателей, а участие планируют около 15,6 тысячи школьников.

Чаще всего предлагают работу в сфере обслуживания — продавцами, официантами, помощниками или на кухне. Но есть и более квалифицированные вакансии, например, в IT, логистике и финансах.

За полный месяц обещают не менее минимальной зарплаты — 780 евро до налогов. Часть расходов берёт на себя государство, остальное — работодатель.

Программа летней занятости действует в Латвии уже более 20 лет — с 2004 года.

Как подать заявку на летнюю работу

Зарегистрируйтесь на портале ГАЗ или войдите через eID / интернет-банк Выберите программу «Трудоустройство школьников во время летних каникул» Заполните заявку и укажите желаемые места работы Следите за предложениями и сообщениями от работодателей Если вас одобрят — заключите трудовой договор и приступайте к работе

Подача заявки проходит в электронном виде, а количество мест ограничено — рекомендуется подать заявку как можно раньше.

