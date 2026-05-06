Во вторник утром недалеко от Елгавы в дорожно-транспортное происшествие попали четыре транспортных средства.

Два из них, между которыми произошло лобовое столкновение, были сильно разбиты. В аварии пострадали два человека. На несколько часов движение в направлении Риги у поселка Раубени было перекрыто, однако около полудня его восстановили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожарные стояли перед четырьмя искореженными автомобилями, участвовавшими в столкновении. Три из них ехали в направлении Риги, а автомобиль Audi двигался в сторону Елгавы.

Очевидец рассказал, что в направлении Елгавы двигалось несколько автомобилей. Внезапно Audi выехал из колонны машин на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу Hyundai.

Возможно, водителю стало плохо, поэтому он совершил необдуманный маневр. За руль мужчина сел в трезвом состоянии. Самый сильный удар пришелся на Hyundai, поскольку сразу после лобового столкновения в заднюю часть автомобиля врезался трейлер — водитель микроавтобуса, ехавшего позади, не успел среагировать и избежать аварии.

"Перед этим моментом я подумал, что сейчас «уйду наверх», потому что скорость была такой, и удар… Но потом, когда понял, что все-таки остался жив и, слава Богу, рядом был Бог, я сразу попытался выбраться из машины, чтобы убедиться, что с отцом все в порядке", — рассказал пассажир Hyundai.

Отец мужчины получил травмы и был доставлен в больницу. Сам он также получил травму ноги, однако еще решит, понадобится ли дополнительная консультация врача. Примерно через четыре часа движение по Елгавскому шоссе было восстановлено по обеим полосам. Правоохранительные органы еще выяснят причины аварии.