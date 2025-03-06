Rietumu Banka поддержит организованный Латвийской академией наук 7-й Международный экономический форум и примет в нем участие

Rietumu Banka в качестве генерального спонсора поддержит и примет участие в организованном Латвийской академией наук 7-м Международном экономическом форуме, который с 7 по 9 марта пройдет в Риге. Форум организован в сотрудничестве с Министерством экономики Латвии и посвящен анализу взаимосвязи между инновациями и этической ответственностью в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики.

На открытии форума выступят министр экономики Виктор Валайнис, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня; депутат Европейского парламента, проф., д-р Инесе Вайдере; а также президент Латвийской академии наук, проф., д-р Ивар Калвиньш. В число научных партнеров и спонсоров форума вошли Калифорнийский университет в Беркли и ряд ведущих учреждений публичного и частного секторов Латвии.

Как отмечает директор Института экономики Латвийской академии наук д-р Нина Линде: “Инновации и этика – ключевые слова нашего времени. Инновации без этики могут привести к недоверию, неравенству и даже нанести вред, разрушая прогресс, к которому мы стремимся. С другой стороны, этика без инноваций рискует породить застой и неспособность эффективно реагировать на новые вызовы. Только синергия инноваций и этической ответственности позволит успешно справляться со сложностями цифровой эпохи. Такой подход обеспечивает инклюзивное, устойчивое и справедливое развитие, приносящее пользу всем членам общества”.

Rietumu Banka на форуме будут представлять председатель Правления Елена Бурая и член Правления Сандрис Страуме, которые выступят на различных пленарных сессиях и поделятся своим мнением о финансировании инноваций и создании ценностей в прогрессивной экономике.

“Мы убеждены, что этот форум станет важнейшим событием года в Латвии в сфере взаимодействия науки, инноваций и развития экономики, которое соберет лидеров науки не только из Латвии, но и из крупных исследовательских и инновационных учреждений мира. Научные инновации являются движущей силой экономического прогресса, но реализация идей невозможна без финансирования и коммерциализации. Цель банка – поддерживать этот процесс и участвовать в нем, чтобы создавать новые ценности для жителей Латвии и ее народного хозяйства”, – отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.

Форум служит платформой для обмена опытом и сотрудничества между учеными, предпринимателями и политиками, способствуя притоку местных и иностранных инвестиций, а также долгосрочному развитию инновационной экономики. Как платформа для диалога и сотрудничества форум объединяет экспертов из разных стран и различных отраслей, включая разработчиков технологий, представителей финансового сектора, академических кругов и политиков. В ходе форума участники делятся опытом и мнениями в рамках пленарных сессий, дискуссий за круглым столом и интерактивных мастерских.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из крупнейших банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.