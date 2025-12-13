Зачем США хранят сотни тысяч тонн сыра в подземных шахтах? Рассказываем
Лучшее сливовое варенье — у Дэвида Бекхэма! Ловите рецепт из его деревенской кухни
Как замариновать тыкву? Эксперт рассказала, как не ошибиться и сделать идеальные заготовки
Гастроэнтеролог назвала самый полезный продукт для закрутки
Диетолог назвала самый опасный вид заготовок на зиму
Гастроэнтеролог назвала 5 самых полезных способов заготовки помидоров на зиму
Из свежих и соленых овощей. Как готовить маринады?
Ароматный, острый, хрустящий. Два способа замариновать чеснок на зиму
