Как замариновать тыкву? Эксперт рассказала, как не ошибиться и сделать идеальные заготовки

Мариновать тыкву многие даже не думали, а зря. Это один из лучших овощей для зимних заготовок.

Нутрициолог Дарья Ярыгина напомнила, что тыква является низкокалорийным овощем, богатым бета-каротином (провитамин А), клетчаткой и калием. За счет плотной мякоти некоторые сорта, например мускатная или баттернат, идеально подходят для маринования. Делают это разными способами.

Проще всего нарезать тыкву кубиками или ломтиками и использовать в одном из двух вариантов маринада: сладко-кислом (с яблочным или винным уксусом, корицей, гвоздикой) или солено-пряном (с чесноком, острым перцем и ароматными травами).

«Кусочками можно закатывать в виде овощных ассорти или рагу. Но обязательно добавлять кислоту (уксус 5% или лимонный сок) и очень хорошо стерилизовать банки, иначе есть риск развития ботулизма. Тыква — это низкокислотный овощ», — предупредила Дарья Ярыгина.

Некоторые кулинары также хотят закатать в банки тыквенное пюре, чтобы зимой быстро готовить супы или смузи. Однако нутрициолог предупредила, что чистое пюре без кислоты не годится для хранения в банках. Лучше заморозить его.

«Сушка и заморозка — тоже суперполезные и быстрые варианты консервации. Замороженные кубики сохраняют максимум пользы и удобны для супов или запеканок. А сушеные чипсы — это концентрат клетчатки», — заключила нутрициолог.