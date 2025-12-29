Врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует женщинам ограничиться двумя бокалами шампанского, в то время как мужчинам разрешается немного больше.

«Говоря о безопасном потреблении алкоголя, для женщин рекомендуется не превышать 2 стандартные дозы, а для мужчин — 3 стандартные дозы. Одна стандартная доза составляет 10 г чистого спирта. Таким образом, для женщин доза шампанского — это 200 мл, а для мужчин — 300 мл», — пояснила специалист.

По словам диетолога, превышение рекомендуемой нормы может негативно сказаться на здоровье: увеличивается нагрузка на печень, а также может начаться повреждение нейронов головного мозга.

Кроме того, Залетова советует отдавать предпочтение сухим сортам шампанского, так как они содержат меньше сахара и калорий.