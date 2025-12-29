Baltijas balss logotype
Определена безопасная норма шампанского на Новый год 1 365

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определена безопасная норма шампанского на Новый год

Врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует женщинам ограничиться двумя бокалами шампанского, в то время как мужчинам разрешается немного больше.

 

«Говоря о безопасном потреблении алкоголя, для женщин рекомендуется не превышать 2 стандартные дозы, а для мужчин — 3 стандартные дозы. Одна стандартная доза составляет 10 г чистого спирта. Таким образом, для женщин доза шампанского — это 200 мл, а для мужчин — 300 мл», — пояснила специалист.

По словам диетолога, превышение рекомендуемой нормы может негативно сказаться на здоровье: увеличивается нагрузка на печень, а также может начаться повреждение нейронов головного мозга.

Кроме того, Залетова советует отдавать предпочтение сухим сортам шампанского, так как они содержат меньше сахара и калорий.

Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    С последними нововведениями правительства - безопасная норма будет определена бОльшим количеством шампанского. Потому, что, если не хватит - то будет расстройство. Поэтому люди будут закупаться и пить бОльше, чем обычно. То, ради чего государство вводило законы - не работает. " горбач смотрю ничему не научил новое единство. ну нате вам грабли. латвийские. коли на ум слабы

    3
    1

