Шоколадные конфеты на протяжении многих лет остаются одними из самых популярных сладостей. 28 декабря во многих странах отмечается праздник — День шоколадных конфет.

История шоколадных конфет началась в XVIII веке, когда европейцы освоили процесс получения маслянистой основы из какао-бобов, которая затвердевала при охлаждении. Именно из этой основы стали создавать первый шоколад и шоколадные конфеты. Процесс был трудоемким, и каждый шоколатье хранил свои секреты, что делало такие изделия довольно дорогими. В то время шоколадные конфеты стали считаться идеальным подарком для любого праздника, и это мнение сохраняется до сих пор, хотя производство значительно упростилось, а разнообразие шоколадных конфет насчитывает сотни видов.

Неудивительно, что шоколадные конфеты продолжают оставаться любимым десертом как для детей, так и для взрослых, и их часто дарят в знак внимания.

Чтобы подарок был не только красивым, но и полезным, врач-эпидемиолог Надежда Раева поделилась рекомендациями по выбору конфет.

«Среди подарочных наборов конфет, прошедших проверку, редко встречаются некачественные. Основные жалобы связаны с недостаточной информацией о товаре или отсутствием индивидуальной упаковки у игрушек, которые добавляют в наборы конфет. Производитель обязан предоставлять потребителям информацию о составе продукта и указывать на этикетке наличие аллергенов — таких как алкоголь, острые специи, арахис, ядра абрикосовых косточек или кофе», — отмечает Надежда Раева.

Она не советует приобретать сладости на улице «с рук». В таких несанкционированных точках продаж существует риск купить конфеты, которые хранились неправильно или имеют истекший срок годности.

«Шоколад следует хранить при температуре от 6 до 20 градусов. Уличные условия не соответствуют этим требованиям, и он может «поседеть» или растаял. Для детей лучше всего собирать подарок самостоятельно из любимых и безопасных видов сладостей», — объясняет Надежда Раева.