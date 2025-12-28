Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости 0 86

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости

Шоколадные конфеты на протяжении многих лет остаются одними из самых популярных сладостей. 28 декабря во многих странах отмечается праздник — День шоколадных конфет.

 

История шоколадных конфет началась в XVIII веке, когда европейцы освоили процесс получения маслянистой основы из какао-бобов, которая затвердевала при охлаждении. Именно из этой основы стали создавать первый шоколад и шоколадные конфеты. Процесс был трудоемким, и каждый шоколатье хранил свои секреты, что делало такие изделия довольно дорогими. В то время шоколадные конфеты стали считаться идеальным подарком для любого праздника, и это мнение сохраняется до сих пор, хотя производство значительно упростилось, а разнообразие шоколадных конфет насчитывает сотни видов.

Неудивительно, что шоколадные конфеты продолжают оставаться любимым десертом как для детей, так и для взрослых, и их часто дарят в знак внимания.

Чтобы подарок был не только красивым, но и полезным, врач-эпидемиолог Надежда Раева поделилась рекомендациями по выбору конфет.

«Среди подарочных наборов конфет, прошедших проверку, редко встречаются некачественные. Основные жалобы связаны с недостаточной информацией о товаре или отсутствием индивидуальной упаковки у игрушек, которые добавляют в наборы конфет. Производитель обязан предоставлять потребителям информацию о составе продукта и указывать на этикетке наличие аллергенов — таких как алкоголь, острые специи, арахис, ядра абрикосовых косточек или кофе», — отмечает Надежда Раева.

Она не советует приобретать сладости на улице «с рук». В таких несанкционированных точках продаж существует риск купить конфеты, которые хранились неправильно или имеют истекший срок годности.

«Шоколад следует хранить при температуре от 6 до 20 градусов. Уличные условия не соответствуют этим требованиям, и он может «поседеть» или растаял. Для детей лучше всего собирать подарок самостоятельно из любимых и безопасных видов сладостей», — объясняет Надежда Раева.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран
Изображение к статье: Пять компонентов, которых следует избегать в покупном майонезе: будьте внимательны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео