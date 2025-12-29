- При хранении сухофруктов их могут повреждать гусеницы бабочек-огневок, молей, а также личинки и взрослые особи жуков, клещей и грызуны.

Все эти вредители являются многоядными. Они развиваются в местах, где есть запасы пищи и подходящие условия для жизни, такие как складские и животноводческие помещения, кладовые, чердаки жилых зданий, гнезда птиц, норы грызунов, а также скирды сена и соломы, стволы деревьев и почва.

Лёт многих вредителей, включая бабочек-огневок и молей, начинается в мае и продолжается до осени, когда происходит сушка плодов и ягод.

Во время сушки фрукты становятся доступными для бабочек, жуков и клещей. Таким образом, первичное заражение сухофруктов может произойти в этот период, а вторичное — во время хранения, если не обеспечен должный контроль.

Свежие плоды или ягоды, только что выставленные для сушки, из-за высокой влажности не подвержены заражению. Однако по мере их подсыхания сухофрукты становятся уязвимыми для вредителей.

Гусеницы молей и огневок, поедая сухофрукты, прогрызают в них ходы, которые затем заполняются паутиной, экскрементами, чехликами и линочными шкурками, образующимися в процессе их роста и развития. Такие сухофрукты становятся совершенно непригодными для употребления. Даже многократная и тщательная промывка водой не приносит желаемого результата.

Зараженность сухофруктов жуками и клещами легко выявить по наличию экскрементов, которые скапливаются на дне мешков или других контейнеров.



