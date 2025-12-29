С приближением новогодних праздников вопрос о похмелье и способах его преодоления становится особенно актуальным. Врач-кардиолог Александр Мясников рассказал, какие методы помогут справиться с похмельем, а какие могут быть опасны.

Доктор Мясников отметил, что похмелье является признаком серьезной алкогольной интоксикации, и организм будет ощущать последствия отравления до полного выздоровления в течение определенного времени. Процесс восстановления может занять около 48 часов.

«В этот период крайне не рекомендуется заниматься физической активностью, включая спорт, а также садиться за руль. Даже если кажется, что состояние улучшилось и отсутствуют болевые ощущения. Часто встречаемая ошибка при похмелье — это посещение бани. Организм уже обезвожен, а в бане ситуация только ухудшается», — подчеркивает врач.

При похмелье, помимо обезвоживания, наблюдается снижение уровня соли в организме, поэтому одним из самых распространенных средств является утренний рассол. Однако он может быть опасен для людей с гипертонией, им лучше пить воду. Также полезно съесть шоколад с орехами, что поможет восполнить нехватку магния, уровень которого также снижается при похмелье.

Немного облегчить состояние могут кисломолочные продукты и жирные бульоны. Среди наиболее действенных методов лечения врач выделяет здоровый, крепкий и продолжительный сон. Однако главное средство от похмелья — это умеренность в потреблении алкоголя.

«Чего точно не стоит делать, так это пытаться «выпить на похмелье». Несколько стопок для снятия головной боли помогут лишь на короткое время, а затем состояние снова ухудшится. Ни в коем случае нельзя использовать парацетамол для снятия головной боли. В сочетании с алкоголем это вещество становится ядом для печени и может привести к токсическому поражению органа», — предостерегает доктор Мясников.