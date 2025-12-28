Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Салат с курицей и мандаринами: оригинальный новогодний рецепт 0 121

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Салат с курицей и мандаринами: оригинальный новогодний рецепт

Этот салат с мандаринами и курицей станет настоящим украшением вашего новогоднего стола. Яркие, ароматные фрукты, свежая зелень и куриное филе в необычном соево-апельсиновом соусе создают уникальный вкус. Рецепт прост в исполнении, а готовится всего за 20 минут. Такой салат можно подавать не только на праздники, но и на обед или ужин. Если привлечь детей к процессу, например, попросив их очистить мандарины, готовка станет еще быстрее и веселее.

 

Ингредиенты

салатный микс – 100 г
куриное филе – 250 г
мандарины – 2 шт.
апельсиновый сок – 4 ст. л.
соевый соус – 3 ч. л.
растительное масло – 1 ст. л.
соль
свежемолотый черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Куриное филе нарежьте тонкими полосками поперек волокон, приправьте солью и перцем. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте курицу до готовности, примерно 5–7 минут.

Шаг 2

Очистите мандарины и разделите их на дольки.

Шаг 3

Доведите апельсиновый сок до кипения, добавьте соевый соус, тщательно перемешайте и снимите с огня.

Шаг 4

В салатник положите салатный микс, добавьте обжаренную курицу и полейте теплым соусом, перемешайте. Сверху выложите дольки мандаринов и подавайте к столу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран
Изображение к статье: Пять компонентов, которых следует избегать в покупном майонезе: будьте внимательны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео