Этот салат с мандаринами и курицей станет настоящим украшением вашего новогоднего стола. Яркие, ароматные фрукты, свежая зелень и куриное филе в необычном соево-апельсиновом соусе создают уникальный вкус. Рецепт прост в исполнении, а готовится всего за 20 минут. Такой салат можно подавать не только на праздники, но и на обед или ужин. Если привлечь детей к процессу, например, попросив их очистить мандарины, готовка станет еще быстрее и веселее.