Этот салат с мандаринами и курицей станет настоящим украшением вашего новогоднего стола. Яркие, ароматные фрукты, свежая зелень и куриное филе в необычном соево-апельсиновом соусе создают уникальный вкус. Рецепт прост в исполнении, а готовится всего за 20 минут. Такой салат можно подавать не только на праздники, но и на обед или ужин. Если привлечь детей к процессу, например, попросив их очистить мандарины, готовка станет еще быстрее и веселее.
Ингредиенты
салатный микс – 100 г
куриное филе – 250 г
мандарины – 2 шт.
апельсиновый сок – 4 ст. л.
соевый соус – 3 ч. л.
растительное масло – 1 ст. л.
соль
свежемолотый черный перец
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1
Куриное филе нарежьте тонкими полосками поперек волокон, приправьте солью и перцем. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте курицу до готовности, примерно 5–7 минут.
Шаг 2
Очистите мандарины и разделите их на дольки.
Шаг 3
Доведите апельсиновый сок до кипения, добавьте соевый соус, тщательно перемешайте и снимите с огня.
Шаг 4
В салатник положите салатный микс, добавьте обжаренную курицу и полейте теплым соусом, перемешайте. Сверху выложите дольки мандаринов и подавайте к столу.
Оставить комментарий