Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз 0 438

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз
ФОТО: Unsplash

Оказывается, разговоры за рулем способны нарушать работу глаз.

Разговор во время выполнения зрительно-моторных задач (например, за рулем) создает когнитивную нагрузку, способную нарушать работу глаз — к такому выводу пришли ученые из Университета здравоохранения Фудзиты. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что даже обычная беседа замедляет ключевые этапы движений глаз, необходимых для своевременного восприятия окружающей обстановки, в том числе при вождении.

В эксперименте с участием 30 здоровых добровольцев исследователи сравнили движения глаз в трех условиях: во время разговора, при пассивном прослушивании текста и без дополнительной нагрузки. Оказалось, что именно разговор — а не просто слуховое восприятие — увеличивал время реакции взгляда, замедлял его перемещение к цели и ухудшал фиксацию на объекте. Все эти задержки возникали уже на ранних этапах зрительной обработки.

По словам авторов, хотя каждая отдельная задержка невелика, в реальных условиях они могут суммироваться и приводить к более позднему обнаружению опасностей — пешеходов, препятствий или сигналов на дороге. Это особенно важно, поскольку около 90 процентов информации, необходимой для безопасного вождения, человек получает через зрение.

Исследование подтверждает, что разговор, в том числе по громкой связи, способен незаметно ухудшать зрительно-моторные механизмы еще до этапов распознавания и принятия решений. Авторы подчеркивают: когнитивная нагрузка от беседы может быть одним из факторов, повышающих риск ошибок и аварий в сложных ситуациях.

Читайте нас также:
#глаза
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор хорошего самочувствия в пожилом возрасте
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео