Опасности употребления слишком горячей и холодной пищи — мнение врача

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опасности употребления слишком горячей и холодной пищи — мнение врача

При оценке пищи важно учитывать множество факторов, таких как свежесть, качество ингредиентов, их сочетание и способ приготовления. Температура еды также играет значительную роль для организма. Как именно это влияет на здоровье, рассказывает врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Полина Шубина.

 

Полина Шубина отмечает, что о температуре пищи и напитков говорят довольно редко. Тем не менее, именно она может стать причиной жалоб на здоровье.

«Следует помнить, что употребление слишком холодных блюд на голодный желудок может вызывать активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Это может привести к резким схваткообразным болям в животе после стакана холодной воды с утра», — объясняет врач.

В то же время Полина Шубина добавляет, что теплая пища оказывает противоположное воздействие, замедляя сокращения кишечника, что делает её подходящей при воспалительных процессах и проблемах с поносом.

Тем не менее, к таким методам лечения следует прибегать нечасто. Врач советует избегать как переедания мороженого, так и употребления слишком горячей пищи. Продукты с температурой выше 60 градусов могут негативно влиять на желудок и, согласно научным исследованиям, вдвое увеличивают риск развития рака пищевода.

«Ранее была популярна так называемая «холодная диета». Ее суть заключалась в том, чтобы не позволить пище полностью перевариться и пройти через организм до усвоения лишних калорий. В этом есть доля правды, так как вещества действительно могут не успеть усвоиться. Не только калории, но и все полезные витамины, минералы и другие нутриенты. Кроме того, значительным минусом является сокращение мышц от холодной пищи. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует особенно осторожно относиться к холодным блюдам», — предостерегает Полина Шубина.

Гастроэнтеролог также напоминает, что экстремально холодные и горячие блюда негативно сказываются на зубной эмали. Она рекомендует употреблять пищу комнатной температуры.

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    29-го декабря

    Шубиной, "собаку съевшeй" и воспитанной на клестиpных трубках и прочих академических клизмax, виднее – гонорар за пустую и дурацкую статейку – с геморроем или гонореей не спутает

    0
    0

