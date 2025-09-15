Гастроэнтеролог назвала самый полезный продукт для закрутки

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала самый полезный продукт для закатки. По ее словам, правильно приготовленная квашеная капуста будет ценным источником витаминов и пребиотиков.

«На трехлитровую банку рекомендуется использовать 4 килограмма капусты поздних сортов, 3-4 моркови и 90 г каменной соли без добавок. Капуста нарезается тонкой соломкой, а морковь натирается на крупной терке. Овощи перемешиваются в большой емкости с постепенным добавлением соли, после чего масса аккуратно разминается до выделения сока», — сказала специалист.

Овощную массу врач советует равномерно распределить по банке, тщательно уплотнить каждый слой, чтобы устранить воздушные прослойки и полностью погрузить продукт в естественный рассол. Емкость нужно накрыть марлевой тканью и выдерживать капусту при комнатной температуре 3-4 суток.

Для правильного брожения следует ежедневно протыкать содержимое чистой деревянной палочкой, чтобы обеспечить выход газовых пузырьков.