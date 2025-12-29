Государственная полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины раскрыла и пресекла деятельность международной организованной преступной сети, идентифицировав 300 специально обученных так называемых денежных мулов и связанных с ними лиц, 213 из которых являются жителями Латвии.

В управлении по борьбе с экономическими преступлениями сообщили, что участники сети связаны с киберпреступностью и легализацией доходов, полученных преступным путем, на сумму более 1,6 млн евро.

В ходе международного расследования была выявлена мошенническая схема, в рамках которой применялся метод "refund fraud" - мошенничества с возвратами средств. По этой схеме на платформах интернет-торговли размещались необоснованные запросы и было организовано получение денежных выплат за товары или услуги с использованием заведомо вводящей в заблуждение информации либо с нарушением установленного порядка возврата. В результате значительный финансовый ущерб был причинен одному из иностранных платежных учреждений.

Чтобы затруднить прослеживаемость происхождения средств, мошенники осуществляли структурированные транзакции на криптовалютных платформах, интегрируя полученные преступным путем средства в экосистему цифровых активов, пояснили в Госполиции.

Участники преступной сети действовали как организованная преступная группа, целенаправленно вербуя и обучая "денежных мулов", а также организовывая оборот полученных преступным путем средств в различных юрисдикциях.

В этом году в ходе скоординированной операции правоохранители задержали в Латвии и в Украине причастных к преступной схеме лиц. Выявлено в общей сложности 300 специально обученных "денежных мулов" и связанных с ними лиц, в том числе вербовщики "мулов" и организаторы финансовых потоков. Из идентифицированных лиц 213 - жители Латвии.

Большинство из подозреваемых латвийцев - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. В ходе расследования установлено, что они были завербованы в соцсетях.

В декабре этого года полиция провела масштабные обыски, изъяв технологические устройства и средства связи, содержащие данные о планировании финансовых схем и конфиденциальной коммуникации в зашифрованных приложениях.

Госполиция подчеркивает, что участники схемы - так называемые денежные мулы - не случайные или введенные в заблуждение люди, а сознательно действующие и функционально значимые элементы международных преступных структур, обеспечивающие оборот и маскировку преступных доходов. "Эта операция подтверждает, что денежные мулы, их вербовщики и организаторы финансовых потоков выявляются и привлекаются к уголовной ответственности вне зависимости от их роли или уровня в иерархии преступной сети", - отметили в Госполиции.

В связи с произошедшим в управлении по борьбе с экономическими преступлениями начат уголовный процесс по фактам легализации полученных преступным путем средств, совершенной в крупном размере или организованной группой, а также незаконного использования чужих финансовых инструментов или платежных средств, совершенного в крупном размере или организованной группой. Также уголовный процесс начат по факту получения, перемещения и распространения данных, предоставляющих возможность незаконного использования финансовых инструментов или платежных средств.

Полиция Украины начала расследование по факту совершения мошенничества организованной группой в крупном размере. Параллельно проводится расследование о легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с фактической ролью и степенью вовлечения каждого подозреваемого в преступную схему будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

За самое тяжкое из указанных преступлений предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Полиция призывает жителей никогда не передавать третьим лицам свои банковские карты, PIN-коды или данные доступа к банковским счетам, не реагировать на предложения получить легкую прибыль без заключения трудового договора, особенно связанные с открытием счетов, приемом платежей или перечислением чужих финансовых средств.

Полиция также призывает население незамедлительно сообщать правоохранительным органам о попытках вербовки или вовлечения в преступную деятельность в качестве "денежного мула".

Как сообщалось, в сотрудничестве с коллегами из других стран Госполиция в декабре пресекла деятельность сети организованной преступности, которая содержала мошеннические колл-центры в украинских городах Днепропетровск, Киев и Ивано-Франковск.

В этой сети действовали 12 латвийцев, которые были задержаны. Преступники обманывали жителей разных стран Европы, в том числе Латвии.