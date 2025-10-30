В США, на глубине нескольких сотен метров, находится необычное хранилище — так называемые «сырные пещеры», где правительство держит около 635 миллионов килограммов сыра.

Истоки этого феномена восходят к 1970-м годам, когда после экономического кризиса и инфляции власти выделили два миллиарда долларов на поддержку молочной отрасли, что привело к перепроизводству.

Государство скупало избыточные объёмы сыра — продукта, удобного для долгосрочного хранения, — и размещало его в сотнях складов по всей стране. Однако со временем возникли проблемы: продукция начала портиться, а дотации подрывали рыночные механизмы. В 1980-х часть запасов направили малоимущим семьям и благотворительным организациям, но не вся продукция отличалась высоким качеством.

К началу 1990-х годов программу свернули, однако в 2016-м запасы вновь достигли рекордных объёмов — почти 1,4 миллиарда фунтов сыра оставалось в хранилищах.

Так называемые сырные пещеры — это бывшие известняковые шахты, которые идеально подходят для хранения продуктов с длительным сроком годности благодаря стабильной температуре и влажности.

Избыточное производство молочного сырья связано с сезонными колебаниями спроса и особенностями американской продовольственной политики. Хотя распределение запасов помогает в борьбе с продовольственной незащищённостью, избытки способствуют выбросам парниковых газов и создают новые вызовы для рынка и экологии страны.