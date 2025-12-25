Каждый год 25 декабря отмечается День тыквенного пирога. Это блюдо было впервые приготовлено в 1621 году, когда жители Нового Света начали традицию благодарить Бога за урожай, собранный в теплые месяцы. Тыквенный пирог не имеет единого рецепта с фиксированным набором ингредиентов. Существует множество вариаций, отличающихся типом теста, сочетанием специй и пропорциями начинки.

Тыква, которую начали употреблять в пищу около 7,5 тысяч лет назад, считается родом из Мексики и Латинской Америки. Местные жители этих территорий готовили из нее разнообразные блюда и уже тогда высоко ценили ее за вкусовые качества и питательность. Тыква также использовалась в медицине, применялась для лечения укусов змей и веснушек.

После открытия Нового Света первые переселенцы полюбили этот продукт, и вскоре начали готовить из него десерты. Одним из самых популярных стал пирог, в который тыкву смешивали с молоком, яйцами и специями. В XIX веке рецепты тыквенного пирога стали популярны не только в США, но и в Европе, появившись в кулинарных сборниках. Сегодня это блюдо считается традиционным для застолий в День Благодарения, Хэллоуин и Рождество, что и привело к его отдельной дате в календаре — в день, когда католики отмечают Рождество.

Десерты из тыквы отличаются нежным и ярким вкусом и обладают высокой питательной ценностью. Тыква низкокалорийна, но богата витамином С, который укрепляет иммунитет, а также витаминами группы В, необходимыми для синтеза и метаболизма эритроцитов. В составе тыквы также содержатся магний и калий, которые поддерживают здоровье мышечных тканей и способствуют регулированию артериального давления.

3 интересных факта о тыквенном пироге

Первый рецепт тыквенного пирога был опубликован в 1675 году в английской кулинарной книге Ханны Вулли «Спутница джентльменов».

В 1844 году Лидия Мария Чайлд написала поэму «Над рекой и сквозь лес», которая стала настоящей одой тыквенному пирогу.

В 2010 году Книга Рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд по созданию самого большого тыквенного пирога в мире. Его приготовили в американском городе Нью-Бремене, штат Огайо. Вес изделия составил 3699 фунтов или 1 677,84 кг, что означает, что блюдо весило более тонны.