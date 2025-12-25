Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

День тыквенного пирога: история праздника и популярность блюда в мире 0 88

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: День тыквенного пирога: история праздника и популярность блюда в мире

Каждый год 25 декабря отмечается День тыквенного пирога. Это блюдо было впервые приготовлено в 1621 году, когда жители Нового Света начали традицию благодарить Бога за урожай, собранный в теплые месяцы. Тыквенный пирог не имеет единого рецепта с фиксированным набором ингредиентов. Существует множество вариаций, отличающихся типом теста, сочетанием специй и пропорциями начинки.

 

Тыква, которую начали употреблять в пищу около 7,5 тысяч лет назад, считается родом из Мексики и Латинской Америки. Местные жители этих территорий готовили из нее разнообразные блюда и уже тогда высоко ценили ее за вкусовые качества и питательность. Тыква также использовалась в медицине, применялась для лечения укусов змей и веснушек.

После открытия Нового Света первые переселенцы полюбили этот продукт, и вскоре начали готовить из него десерты. Одним из самых популярных стал пирог, в который тыкву смешивали с молоком, яйцами и специями. В XIX веке рецепты тыквенного пирога стали популярны не только в США, но и в Европе, появившись в кулинарных сборниках. Сегодня это блюдо считается традиционным для застолий в День Благодарения, Хэллоуин и Рождество, что и привело к его отдельной дате в календаре — в день, когда католики отмечают Рождество.

Десерты из тыквы отличаются нежным и ярким вкусом и обладают высокой питательной ценностью. Тыква низкокалорийна, но богата витамином С, который укрепляет иммунитет, а также витаминами группы В, необходимыми для синтеза и метаболизма эритроцитов. В составе тыквы также содержатся магний и калий, которые поддерживают здоровье мышечных тканей и способствуют регулированию артериального давления.

3 интересных факта о тыквенном пироге

Первый рецепт тыквенного пирога был опубликован в 1675 году в английской кулинарной книге Ханны Вулли «Спутница джентльменов».

В 1844 году Лидия Мария Чайлд написала поэму «Над рекой и сквозь лес», которая стала настоящей одой тыквенному пирогу.

В 2010 году Книга Рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд по созданию самого большого тыквенного пирога в мире. Его приготовили в американском городе Нью-Бремене, штат Огайо. Вес изделия составил 3699 фунтов или 1 677,84 кг, что означает, что блюдо весило более тонны.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео