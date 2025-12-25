Если традиционный салат с крабовыми палочками вам уже не интересен, попробуйте его вариант с жареными грибами. Шампиньоны идеально подойдут благодаря своему нейтральному вкусу, который гармонирует с вареными яйцами и крабовыми палочками. В этом рецепте мы обойдемся без риса и кукурузы, но свежий огурец добавит блюду необходимую свежесть.

Выбирайте качественные крабовые палочки, так как от их вкуса зависит общее впечатление от салата. Приготовление этого блюда не займет много времени, главное — дождаться, пока грибы остынут. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе салат может быстро испортиться.

ИНГРЕДИЕНТЫ

яйца – 3 шт.

крабовые палочки – 250 г

маленькие свежие огурцы – 2 шт.

шампиньоны – 150 г

растительное масло – 20 мл

майонез – 70 г

твердый сыр – 100 г

лук – 1 шт.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1



Начните с подготовки яиц для салата с крабовыми палочками и жареными шампиньонами. Залейте их водой и доведите до кипения. Можно добавить немного соли, чтобы скорлупа не треснула. Варите яйца около 7-10 минут, затем охладите их в холодной воде.

Шаг 2



Очистите луковицу от шелухи и мелко нарежьте. Шампиньоны промойте, очистите от загрязнений и тщательно обсушите, затем нарежьте их тонкими пластинами.

Шаг 3



На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук. Обжаривайте его до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте, помешивая, пока не испарится вся жидкость, это займет около 15 минут.

Шаг 4



Огурцы промойте и обсушите, нарежьте соломкой. С крабовых палочек удалите пленку и нарежьте их также тонкой соломкой. Твердый сыр натрите на крупной терке. Остудите вареные яйца и нарежьте их кубиками.

Шаг 5



В салатнике объедините все ингредиенты: крабовые палочки, огурцы, грибы с луком, сыр и яйца. Заправьте майонезом, приправьте по вкусу солью и черным молотым перцем, затем тщательно перемешайте.

Шаг 6

В качестве альтернативного варианта подачи салата можно выложить все ингредиенты слоями. Для этого на блюдо установите сервировочное кольцо и начинайте выкладывать. Первый слой — яйца, смешанные с майонезом, затем жареные грибы с луком, огурцы, крабовые палочки. Слой майонеза. Последний слой — тертый сыр, который также можно смазать майонезом сверху. Уберите в холодильник на 2 часа, затем снимите кольцо и подавайте на стол.

Хозяйке на заметку

Если вы решили сделать слоеную версию салата с крабовыми палочками и жареными шампиньонами, вместо свежих огурцов можно использовать маринованные или соленые.

Кстати

Шампиньоны содержат много влаги, поэтому их можно жарить без добавления растительного масла. Они не пригорят благодаря испарению собственного сока, но важно часто помешивать. Перед добавлением грибов в салат с крабовыми палочками, остудите их до комнатной температуры.



