Сегодня многие отказываются от продуктов, содержащих пальмовое масло. Почему так происходит? Действительно ли это вещество так вредно для организма?

На полках магазинов все чаще встречаются товары с яркими надписями «не содержит пальмового масла». Это связано с распространенным мнением о том, что пальмовое масло вредно для здоровья — якобы оно вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо сначала изучить состав данного масла.

Пальмовое масло состоит как из насыщенных, так и из полиненасыщенных жиров. Ненасыщенные жиры считаются более полезными, так как они менее подвержены окислению и имеют меньшую калорийность по сравнению с насыщенными. В пальмовом масле содержание насыщенных (пальмитиновой) и ненасыщенных (олеиновой) кислот практически равно. Основные опасения по поводу этого масла связаны именно с пальмитиновой кислотой, которая может повышать уровень «плохого» холестерина в организме.

Тем не менее, исследования показывают, что влияние пальмового масла на уровень холестерина аналогично воздействию других растительных масел с ненасыщенными жирами. Ученые объясняют это положительным эффектом олеиновой кислоты. Более того, пальмовое масло не содержит транс-жиров, которые способствуют образованию холестерина в организме. Уровень холестерина в нем также низок — даже меньше, чем в подсолнечном масле.

На самом деле, при умеренном употреблении пальмовое масло приносит пользу благодаря своему богатому витаминами составу и высокой энергетической ценности. Однако, как и с любыми продуктами, содержащими насыщенные жиры, не стоит злоупотреблять этим маслом. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что чрезмерное потребление ненасыщенных жиров значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.