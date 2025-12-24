Baltijas balss logotype
Действительно ли пальмовое масло опасно для нашего здоровья? 0 263

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли пальмовое масло опасно для нашего здоровья?

Сегодня многие отказываются от продуктов, содержащих пальмовое масло. Почему так происходит? Действительно ли это вещество так вредно для организма?

 

На полках магазинов все чаще встречаются товары с яркими надписями «не содержит пальмового масла». Это связано с распространенным мнением о том, что пальмовое масло вредно для здоровья — якобы оно вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо сначала изучить состав данного масла.

Пальмовое масло состоит как из насыщенных, так и из полиненасыщенных жиров. Ненасыщенные жиры считаются более полезными, так как они менее подвержены окислению и имеют меньшую калорийность по сравнению с насыщенными. В пальмовом масле содержание насыщенных (пальмитиновой) и ненасыщенных (олеиновой) кислот практически равно. Основные опасения по поводу этого масла связаны именно с пальмитиновой кислотой, которая может повышать уровень «плохого» холестерина в организме.

Тем не менее, исследования показывают, что влияние пальмового масла на уровень холестерина аналогично воздействию других растительных масел с ненасыщенными жирами. Ученые объясняют это положительным эффектом олеиновой кислоты. Более того, пальмовое масло не содержит транс-жиров, которые способствуют образованию холестерина в организме. Уровень холестерина в нем также низок — даже меньше, чем в подсолнечном масле.

На самом деле, при умеренном употреблении пальмовое масло приносит пользу благодаря своему богатому витаминами составу и высокой энергетической ценности. Однако, как и с любыми продуктами, содержащими насыщенные жиры, не стоит злоупотреблять этим маслом. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что чрезмерное потребление ненасыщенных жиров значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео