Среди более 2000 видов сыров только один по праву носит титул короля — пармезан. Его история насчитывает свыше 900 лет, и он с легкостью конкурирует с более молодыми сортами. Пармезан ценится за утонченный вкус, изысканный аромат и уникальную плотную текстуру. Он покоряет кухни мира и, что немаловажно, наши сердца.

Рецепт монахов

Считается, что рецепт сыра, ставшего символом итальянской кухни, был разработан монахами католического ордена бенедиктинцев, которые трудились в монастырях между Пармой и Реджо-Эмилией. Именно отсюда произошло оригинальное название сыра — Parmigiano Reggiano, которое со временем сократилось. До XVI века монахи хранили рецепт пармезана в строгой тайне, но затем решили извлечь выгоду из своего изобретения и начали продавать его европейским поварам. С этого момента и началась его популярность.

Король созрел!

Пармезан быстро завоевал признание как повелитель средиземноморской кухни. Его вкус и аромат невозможно спутать с другими сырами. Тонкие ореховые ноты, фруктовые акценты и легкая сладость, которая не противоречит, а наоборот, дополняет пряное, слегка острое послевкусие — у пармезана действительно уникальный характер, как и его консистенция: плотная, легко крошащаяся и зернистая. Чем старше пармезан, тем более ломким он становится, что является показателем его качества и длительного созревания.

Польза в каждом кусочке

С детства мы знаем, что сыр является источником кальция для нашего организма. Однако помимо этого, он содержит множество ценных веществ: витамины A, группы B, E и D, а также макроэлементы, такие как фосфор, калий, магний, железо и цинк. Диетологи рекомендуют употреблять около 50 граммов сыра в день, чтобы он приносил пользу организму, обеспечивая его необходимыми аминокислотами, такими как триптофан, который отвечает за здоровый сон и хорошее настроение. Чем дольше зреет пармезан, тем больше в нем аминокислот, поэтому не пугайтесь, если в текстуре сыра увидите мелкие белые кристаллы — это лактат кальция. Кристаллы являются признаком высокого качества и отличного вкуса.

Идеальный компаньон

Пармезан завоевал любовь всего мира не только благодаря своей пользе, но и яркому вкусу. Этот король сыров по-королевски преобразил многие кухни. Лучшая пара для пармезана — это, конечно же, итальянская паста с овощами, мясом, курицей, грибами и морепродуктами. Классический способ — натереть его свежим на только что приготовленное горячее блюдо, чтобы раскрыть благородный аромат и вкус сыра. Кстати, познакомить детей, которые обычно консервативны в еде и не любят эксперименты, с пармезаном можно именно через пасту. Бóльших поклонников макарон с сыром не найти, так что пусть сыр в их меню будет по-настоящему вкусным.

Прозрачные ломтики сыра эффектно украсят пиццу, придавая ей пряные гурманские оттенки. Без пармезана не обходится настоящий салат «Цезарь»: он идеально подходит как для насыщенного соуса, так и для присыпки сверху. Ризотто становится настоящим шедевром благодаря сливочности и пикантности томленого пармезана. Он также великолепен в десертных сочетаниях — с джемом, сладким виноградом, тропическим киви и ароматными ягодами.

Готовите ли вы пасту или хотите угостить друзей деликатесной сырной тарелкой, пармезан всегда займет достойное место. Королевскому сыру не жмет его богатая гастрономическая корона — он заслужил свой трон не зря.