Диетолог назвала самый опасный вид заготовок на зиму

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Диетолог назвала самый опасный вид заготовок на зиму

Так как сезон домашних заготовок в самом разгаре, врачи своевременно напоминают — далеко не вся консервация одинаково безопасна.

Диетолог Елена Соломатина предупредила о возможной угрозе, исходящей от грибных заготовок.

Грибы имеют пористую структуру и растут очень близко к земле. В них могут обитать споры клостридии — бактерии, способной вырабатывать смертельно опасный ботулотоксин. Токсин не имеет ни вкуса, ни запаха, ни внешних признаков, поэтому определить его наличие в пище невозможно.

Даже длительное кипячение не всегда гарантирует избавление от ботулотоксина. Споры клостридии способны находиться в спячке, а активизироваться лишь спустя месяцы, пояснила Соломатина в беседе с Life.ru.

Ботулизм особенно тяжело протекает у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Симптомы напоминают отравление, смешанное с инсультом или транзиторной ишемической атакой. Возникают судороги, интоксикация, потеря зрения, а в тяжелых случаях возможен и летальный исход.

Ради безопасности следует выбирать для консервации только чистые, проверенные грибы и не пренебрегать натуральными консервантами вроде уксуса. При вздутии крышки или при появлении любых других сомнительных признаков продукт выбрасывается. Когда захочется грибов, лучше взять закуску с магазинной полки.

#полезно знать
