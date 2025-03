Ужесточение требований к водителям и наказания: как в Латвии планирует повысить безопасность дорожного движения?

Такая цель поставлена в подготовленном министерством докладе "Оценка воздействия промежуточного этапа плана по безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы", в который включены предложения о реализации дополнительных мер по достижению поставленной в плане цели. Дополнительные срочные и долгосрочные меры разработаны на основе данных исследований и дискуссий с отраслевыми экспертами. Кроме того, на второе чтение Сейма подготовлены предложения министра сообщения по поправкам к закону о дорожном движении.

С помощью выделенного Европейской комиссией инструмента технической поддержки по заказу Минсообщения ООО "Ernst&Young Baltics" провело исследование "Улучшение безопасности дорожного движения для малозащищенных участников движения в Латвии". В исследовании была проанализирована ситуация в Латвии, рассмотрен опыт других стран в контексте основных элементов безопасного сообщения - дорог, скорости, транспортных средств, участников движения и медицинского ухода после несчастных случаев. Авторы исследования выявили ряд мер, внедрение которых способствовало бы улучшению ситуации.

? @Sat_Min ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem īstenot papildu pasākumus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – samazināt ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) smagi ievainoto un bojāgājušo personu skaitu 2027. gadā par 35%, salīdzinot ar 2020. gadu. ✅ pic.twitter.com/hJQDrtmq34 — Satiksmes ministrija (@Sat_Min) August 22, 2024

Министр сообщения Каспар Бришкенс отмечает, что исследования и данные говорят о необходимости ввести эффективные меры, в том числе создать отделенную инфраструктуру пешеходных и велодорог, ввести политику нулевой толерантности к безрассудному вождению и усилить контроль за участниками дорожного движения. Бришкенс подчеркивает, что не менее важно обеспечить механизм компенсации морального ущерба, возникшего в результате инцидентов, связанных с инфраструктурой.

Кроме того, предложения включают в себя повышение безопасности услуг микромобильности, в том числе обязанность для оказывающих услуги предприятий проводить тесты на реакцию во всех прокатах транспортных средств по ночам выходных дней. Также предложено обеспечить более широкую информационную поддержку, чтобы донести до общественности информацию о возможности опробовать в рамках проектов по развитию новые инфраструктурные решения, а также разработать комплексное руководство (руководящие принципы) для пострадавших в ДТП и их семей.

По-прежнему актуален вопрос о применении штрафа в случае превышения установленной скорости движения до 10 километров в час, отмечает Минсообщения. По статистике ДТП, на 20 августа 2024 года в результате ДТП в Латвии погибли 63 человека, а за аналогичный период 2023 года - 88. Сравнение статистики ДТП в Латвии с остальными странами Европейского союза (ЕС) показывает, что в Латвии в 2023 году в ДТП погибли 76 человек на миллион жителей, тогда как в среднем по ЕС это 46 человек, а, например, в Швеции - 21 человек.

Ряд международных исследований доказывает связь между влиянием скорости и последствиями ДТП, в том числе в публикации Всемирной организации здравоохранения "Managing Speed" подчеркивается, что чрезмерная и ненадлежащая скорость является одним из главных рисков гибели людей и получения ими тяжелых травм в дорожном движении: этим фактором вызвано около одной трети ДТП с погибшими в странах с высокими доходами и вплоть до половины - в странах с низкими и средними доходами.

Минсообщения отмечает, что особенно важно соблюдать разрешенную скорость движения, в том числе не превышая ее даже на 6-10 километров в час, в местах, где возможны столкновения с малозащищенными участниками дорожного движения. В исследовании "Relationship between Speed and Risk of Fatal injury: Pedestrians and Car Occupants" подчеркивается, что риск тяжело пострадать или даже погибнуть значительно возрастает для пешехода, если в момент столкновения скорость транспортного средства превышает 30 километров в час, а при скорости от 40 до 50 километров в час тяжесть травм пешехода увеличивается и шансы на выживание значительно снижаются.

В ходе ряда зарубежных исследований, а также проведенного в Латвии "Исследования о связи изменения скорости движения потока автомобилей за пределами населенных пунктов с параметрами, характеризующими безопасность дорожного движения" доказано прямое влияние превышения разрешенной скорости на потенциальное ДТП или его последствия, сообщает Минсообщения. В то же время и практика других стран ЕС доказывает, что систематический контроль за соблюдением скорости и политика наказаний являются эффективным решением по повышению безопасности дорожного движения. Минсообщения добавляет, что в ряде стран ЕС за превышение разрешенной скорости движения уже можно получить штраф, если скорость превышена на один километр в час.

С учетом того, что в Латвии с 2017 года число ДТП с погибшими существенно не сокращается (за исключением 2022 года), и на основании анализа количества ДТП и размера штрафа за нарушение разрешенной скорости движения в разных странах ЕС сделан вывод, что большее количество ДТП приходится на страны, где штрафы за превышение разрешенной скорости движения меньше, сообщает Минсообщения. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% сокращает число ДТП с погибшими на 30%. Таким образом, по мнению Минсообщения, и в Латвии важно ввести меры, которые помогли бы сократить число водителей транспортных средств, превышающих разрешенную скорость движения.

На состоявшемся этим летом заседании Совета безопасности дорожного движения, инициированном Минсообщения, отраслевые эксперты вместе с представителями других сфер, в том числе из негосударственного сектора, обсуждали меры по улучшению безопасности дорожного движения. Участники заседания обсудили возможные улучшения и усовершенствования в дорожной инфраструктуре, такие как отделение встречных полос ограждающими столбиками, перестройка перекрестков под углом 90 градусов, введение "турбокругов", введение дистанционной разметки, а также преобразование дорожных знаков и разметки в соответствии с новейшими требованиями безопасности дорожного движения.

Кроме того, обсуждалось сокращение возможностей левых поворотов и выделение дополнительного финансирования на скашивание травы на обочинах, на технологии обработки поверхности и другие мероприятия, а также на строительство стоянок для грузовых транспортных средств с целью минимизировать риск для безопасности дорожного движения.

При этом были рассмотрены и различные решения, призванные мотивировать участников дорожного движения вести себя ответственно, например, установление размера премии обязательного страхования гражданско-правовой ответственности с учетом зафиксированных у водителя нарушений, в том числе с помощью технических измерительных средств.

Чтобы выгоды от плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы были больше, вопросы безопасности дорожного движения должны решаться и в рамках проектов по реконструкции и обновлению автомобильных дорог, считает Минсообщения.

В докладе отмечается, что для достижения целей безопасности движения планируется ввести штрафы за превышение скорости до 10 километров в час, ввести систематическое наказание агрессивных водителей, предусмотреть конфискацию автомобилей с существенными техническими неисправностями, выплату компенсации морального вреда в результате ДТП, связанных с инфраструктурой.

Кроме того, планируется усилить контроль: утроить количество приборов для измерения средней скорости, ввести тесты на реакцию для пользователей инструментов микромобильности, установить более жесткие требования к подготовке молодых водителей, более широко привлекать к контрольным мероприятиям муниципальные учреждения, а также оснастить полицейские автомобили 360-градусными камерами.

Планируется также изучение тяжелых ДТП, включение темы дорожного движения в образовательные программы в школе, изучение влияния усталости водителей на риск ДТП, а также создание программы коррекции поведения для водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.